Мати в пам'ять про загиблого на фронті сина збудувала храм на Дніпропетровщині: фото, відео

Жінка каже, що після втрати сина, храм став сенсом її життя.

У селищі Петриківка на Дніпропетровщині з’явився новий храм. Власним коштом його звела жінка, яка рік тому втратила на війні сина. Каже знайшла у цьому будівництві розраду. А заодно подарувала громаді церкву, де щодня моляться за захисників та перемогу України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Пані Ірина ставить свічку за упокій сина Костянтина у храмі названому на його честь. Більше року тому її сина вбили росіяни. Згадує, перший час не знала як жити далі. Сили віднайшла через будівництво храму.

Ірина Тезик

"Для мене це все, завдячуючи цьому храму, я живу, в мене якісь плани, в мене якісь мрії. У мене сина не стало, це мій сенс життя", - каже мати загиблого Ірина Тезик.

Син пані Ірини Костянтин Тезик пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Був оператором безпілотників на найгарячіших Харківському та Донецькому напрямках. Попри шалену втому, каже матір, не втрачав почуття гумору і підтримував побратимів.

Костянтин Тезик

Загинув разом з найкращим другом у жовтні 2023 року. Поховали героя у рідній Петриківці. На прощанні з сином мати зрозуміла, не можуть гідно провести героя, бо українського священника у селі немає.

"До мене підійшов кум мого сина і каже, а Костя цього б не терпів, що московський батюшка в нього", - згадує Ірина Тезик.

Так зародилась думка родиною збудувати храм ПЦУ.

"Нічого не лякало, ми знали, на що ми йдемо, що буде важко, трудно і навіть на ті кошти, що держава обіцяла за воїна, ми на них дуже не розраховували. У нас у сестри було збереження, у Кості покійного були збереження і ми всі кошти направили на будівництво цієї церкви", - каже дядько загиблого Анатолій Лисенко.

Анатолій Лисенко.

Робота закипіла одразу. Обрали варіант, запросили будівельників і менше як за півроку церква постала на місці колишнього городу.

"Це козацький край, він повинен мати свою церкву. На жаль 30 років пройшло, тільки перший храм. Ну слава Богу це тільки початок, вже роботи ведуться і буде більше храмів нашої православної церкви тут на карті Петриківки", - каже ієрей ПЦУ Олександр Штепа.

Олександр Штепа.

Все убранство церкви родина героя продумала і втілила самотужки. Більше того завдяки петриківському розпису зробила цей храм унікальним.

"Я запитав, владико, а може бути петриківський розпис скраплений у церковні атрибути, він сказав, обов'язково, ви повинні бути неповторні. Церква повинна відображати ту красу, якою ви багаті", - каже Анатолій Лисенко.

У новому храмі вже почали проводити служби. Попри вже зроблене, рідні Костянтина Тезика планують розбудовувати церкву й далі. Чекають на встановлення іконостасу, на облаштування території та створення Алеї пам'яті героїв, які віддали за Україну своє життя.

"Костя б не терпів московського батюшку": мати звела церкву у пам'ять про сина

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