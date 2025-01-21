Мати вигадала, як вивезти свого дорослого сина за кордон: все закінчилось несподівано

Жінка розповіла, що дала прикордоннику хабаря, щоб її син міг виїхати за кордон. Чим це закінчилось?

У Львівській області на 17 000 грн оштрафували жінку, яка на пункті пропуску пропонувала прикордонникам 300 доларів хабаря, щоб ті дозволили її дорослому сину виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Старосамбірського районного суду Львівської області.

За даними суду, уродженка міста Дніпра та її дорослий син 26 серпня 2024 року намагались виїхати за кордон на пункті пропуску "Смільниця-Кросценко". Оскільки в Україні введено воєнний стан прикордонники не пропустили чоловіка. Тоді його мати запропонувала 300 доларів хабаря. Після чого на пункт пропуску викликали поліцію.

На суді жінка провину визнала. Вона пояснила, що "в кінці серпня 2024 вона мала намір разом із своїм сином перетнути державний кордон України до Республіки Польща через пункт пропуску "Смільниця-Кросценко", однак працівник прикордонної служби відмовили її сину у перетині кордону оскільки під час військового стану чоловікам у віці від 18 до 60 років перетин кордну заборонено. Тоді вона з метою безперешкодного перетину державного кордону України її сином надала інспектору прикордонної служби неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США, проте останній викликав працівників поліції".

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.369 КК України. Її оштрафували на 17 000 грн. Також суд конфіскував на користь держави 300 доларів США, які жінка намагалась дати прикордоннику.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінниці чоловік ухилився від мобілізації, бо він "не хоче воювати".

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