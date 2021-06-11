Мати виховувала трьох дітей, вагітність приховала від всіх: під Житомиром знайшли мертвим немовля

Місцеві жителі розповідають, що жінка була доброю матір'ю та разом із чоловіком виховували трьох дітей.

Прихована вагітність. На Житомирщині до лікарні потрапила жінка з ускладненнями після самостійних пологів. Поліція, яку викликали медики, обшукала будинок породіллі й знайшла там тіло немовляти, замотане в ковдру. За попередніми висновками експертів, дитина народилася живою.

Про це 11 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Про те що жінка вагітна, у селі ніхто не знав і не помічав. Новина, що вона народила вдома, а дитина померла, розлетілася селом, коли сюди приїхала поліція.



"Все село шоковане, всі люди, бо ніхто цього не очікував і ніхто не думав", - каже жителька с. Великий Браталів Людмила Панчура.



Почалося з того, що 37-річна жінка викликала додому сімейного лікаря. Побачивши сильну кровотечу, той подзвонив у швидку. Медики шпиталізували жінку в районну лікарню, де вона працює фахівцем зі статистики.

"У важкому стані з важкою крововтратою. Вже з'ясували, що були пологи на дому", - каже головний лікар Любарської ЦРЛ Ярослав Рудницький.

Новини України: у Житомирській області жінка приховувала свою вагітність і народила вдома сама

Де немовля, жінка не казала, тож лікарі повідомили поліцію. Коли слідчі обшукали будинок, знайшли тіло дитини



"У підсобному приміщенні знайшли замотане у ковдру тіло немовляти, дівчинки. За попереднім висновком, дитина народилася живою. Однак потім настала раптова смерть", - повідомила речниця Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко.



Після допиту чоловіка і мами породіллі, з'ясувалося, що про вагітність жінки не знали навіть вони.



"Ніхто з її оточення не підтвердив факт вагітності, тобто є припущення, що вона її приховувала", - каже речниця Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко.



Родичі жінки з будинку не виходять. Сусідка каже, вони досі не можуть оговтатися



"Дуже переживає і плаче. Що там не зробилося, це трагедія в сім'ї і батько дуже переживає Він там вчора криком кричав", - каже сусідка Тетяна Шатрук.



Про сім'ю в селі кажуть лише добре. Батьки працюють, не пиячать, виховують трьох дітей, яким 12, 8 та 4 роки.



"Я не можу навіть уявити, вона настільки любить своїх дітей і, що могло статися", - каже сусідка Тетяна Шатрук.

"Як мати, вона чудова мати була, дітки чистенькі, нагодовані. Саша тоже чудовий батько", - додає жителька села, де сталась трагедія, Людмила Панчура.



Жодних скарг на бездоглядність малюків не було, кажуть і в службі у Справах дітей. Наразі тут чекають висновків слідства.



"Якщо буде з'ясовано, що мати винна, ми будемо ухвалювати рішення в межах чинного законодавства. У дітей є батько, у дітей є бабусі, дідусі, однозначно діти будуть у сім'ї", - каже начальниця служби у справах дітей Любарської ОТГ Леся Ющенко.



У поліції відкрили провадження. Померло немовля само чи матір спричинила шкоду, стане зрозуміло після проведення експертиз. Породілля нині у лікарні, її стан покращився. А дітей подружжя поки забрали до себе бабусі.

Нагадаємо, що у Вінницькій області до пологового будинку звернулася жінка, яка півтора місяця тому залишила тут немовля. Зараз вона хоче повернути собі дитину.

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