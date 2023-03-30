Мати й вітчим ґвалтували 12-річну доньку та знімали це на відео: подробиці родинного пекла на Закарпатті

За даними журналіста, мати та вітчим змушували дитину займатись з ними сексом.

У Закарпатській області затримали матір та вітчима, яких підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дитини. Наразі тривають слідчі дії.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола та підтвердила у коментарі ТСН.ua речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан.

За даними поліції, в одному із населених пунктів Закарпаття затримали двох осіб, яких підозрюють у насильстві щодо неповнолітньої.

"У цій справі було затримано двох осіб. Їм інкримінують одразу кілька статтей Кримінального кодексу, зокрема і зґвалтування. Наразі тривають слідчі дії, а тому подробиці ми повідомимо згодом", - сказала нам речниця поліції Закарпаття.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела розкрив подробиці сімейного пекла на Закарпатті. Шокувальний інцидент трапився у селі Калини Тячівського району. Потерпіла, почувши про скандал із насильством, де ґвалтівникам винесли занадто м'які вироки, вирішила самостійно зателефонувати до поліції та розповісти про дії її матері та вітчима. Дівчина розповіла, що вітчим ґвалтував її, починаючи від липня 2021 року.

"Також відомо, що мати неповнолітньої змушувала дівчинку вступати в статевий контакт з нею та вітчимом. У помешканні подружжя правоохоронці виявили докази того, що зґвалтування своєї ж дитини горе батьки фільмували на камеру. У ході огляду судово медичним експертом у дівчинки виявлено множинні розриви жіночої пліви. Наразі відомо, що насилля до дитини почали вчиняти ще з 7-річного віку. Перше зґвалтування дівчинка пережила коли поверталася разом з вітчимом додому від гостей. Тоді насильник зґвалтував її пальцями", - написав Віталій Глагола.

За даними закарпатського журналіста, коли підозрюваний був на заробітках за кордоном, він нібито "виходив по відеозв'язку до дружини та змушував по черзі "задовільняти себе пальцями" її та неповнолітню потерпілу".

Відомо, що дитина зараз перебуває під опікою соціальних служб. Щодо дорослих, то триває слідство.

Нагадаємо, раніше у Воловецькій громаді Закарпатської області спалахнув скандал через умовні терміни трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчину і зняли це на відео.

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