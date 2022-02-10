Мати замурувала в котельні на пів року: на Рівненщині жінка знущалася з власного 12-річного сина

Мати замурувала в котельні на пів року: на Рівненщині жінка знущалася з власного 12-річного сина

Соціальні працівники розшукують батька дитини.

У Рівненській області рідна мати поселила 12-річного хлопчика у котельню без вікон та із забитими цвяхами дверима. Вона залишала йому склянку води та відро, якщо він захоче в туалет. Так жінка карала дитину за непослух.

Про це 10 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Мати виселила дитину до котельні

Правоохоронці були приголомшені умовами життя 12-річного хлопчика. Він пів року жив у невеличкій котельні.

"Не було вікон, була піч, письмовий стіл, канцелярське шкільне приладдя, невеличке ліжко, яке не було застелене постільною білизною. Стояло відро для справляння власне цих потреб", - розповіла інспекторка сектору ювенальної превенції Дубенського відділу поліції Тетяна Єрмолаєва.

12-річний хлопчик пів року жив у невеличкій котельні без вікон | Новини України

Хлопчик втік з ув'язнення і про все розповів поліції

Про історію хлопця стало відомо, коли його мокрого і голодного у сусідньому селі зустрів інший школяр.

"Ми привели йог до хати. Я прибігла до нього, кажу: Діма, що сталось? Він каже: я втік з дому, тому що мене побила мама", - каже мати однокласника 12-річного Дмитра Леся Фомчук.

Із собою хлопчик мав лише ковдру. Пояснив, взяв, щоб не замерзнути вночі. Дитина не хотіла повертатись додому. Дмитра зігріли, нагодували і викликали поліцію. Саме тоді хлопець і розказав, що його тримають під замком у котельній. Його рідні це не заперечували.

"Вони це пояснювали тим, що він робить невелику побутову шкоду, міг щось зламати вдома, дверну ручку або телевізор заблокувати", - каже інспекторка сектору ювенальної превенції Дубенського відділу поліції Тетяна Єрмолаєва.

Родичі кажуть, що так карали дитину через дрібну шкоду

Бабуся Дмитра Лідія Білик запевняє, що вони зачиняли школяра не постійно, а лише двічі, щоб не тікав

"Підвіконники погнув і втік. Це була безвихідь. Ми не знаєм, що робити з ним. Не знаєм!", - каже жінка.

За словами хлопця вітчим добре до нього ставився. А от мати била. З журналістами жінка говорити відмовляється. Коли копи повернули сина - одразу написала заяву, аби підлітка забрали.

"Ми зараз займаємось розшуком батька, оскільки за останніми даними він у нас проживав у Рівненському районі. Можливо батько захоче взяти дитину", - каже керівниця Служби у справах дітей Смизької селищної ради Ганна Нагалка.

У школі хлопчика позитивно характеризують

В школі про Дмитра відгукуються добре. Проте там помітили, що він не поспішав додому після уроків. Коли одного разу побачили на ньому подряпини - повідомили поліцію і мати оштрафували за домашнє насильство.

"Це звичайні подряпини від нігтів, не надто сильні, але помітні. Він стверджував, що це побила мама через те, що він принісши з уроків трудового навчання фанеру, подряпав коврик на підлозі", - каже заступниця директора Смизького ліцею Ірина Клімова.

Родина 12-річного школяра вважається благополучною, має спільну молодшу доньку. Тепер з батьками спілкуються соцслужби. Поліція склала на матір ще один протокол про домашнє насильство, хлопця ж забрали у центр реабілітації.

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