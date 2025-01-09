Випадковий перехожий знайшов посеред смітника пакет із новонародженим мертвим немовлям! Виявилося, з дитиною розправилася власна мати. У поліції вже розповіли деталі.

Моторошні подробиці трагедії розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Просто посеред смітника у чорному пакеті випадковий перехожий, який приїхав викидати сміття, знайшов новонароджене мертве немовля. Сталося це на Черкащині, у селі Білоусівка Золотоніського району.

Поліцейські швидко з’ясували, що до вбивства дитини причетна сама матір немовляти, вона народила сама, запхала доньку до пакету і викинула на смітник.

Нині слідчі проводять низку експертиз, вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Горе-матері загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАТИ ЗАПХАЛА НЕМОВЛЯ В ПАКЕТ І ВИКИНУЛА НА СМІТНИК: дитину випадково знайшов чоловік!

Нагадаємо, раніше у Дніпрі мати "випадково вбила" немовля. Вона розповіла пізніше, що хотіла його заспокоїти.

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