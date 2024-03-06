"Така любов була, очі світилися": на Одещині попрощались із вбитим дроном подружжям і їхніми трьома дітьми

Одещина попрощалася з багатодітною родиною Кравців. Вони загинули в атакованій російським дроном багатоповерхівці. Це подружжя військовослужбовців Олег і Тетяна. А також троє їхніх дітей - семимісячна Ліза, восьмирічна Злата і Сергій, якому було дев'ять років.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

У селищі Раухівка місцеві жителі зустріли жалобну колону із багатодітною родиною Кравців на колінах. Загиблих тут всі знали.

"Це страшна біда, страшне горе і ця вся родина - прекрасні діти, взагалі невимовний біль. Не вистачає слів, в це горе не віриться", - каже місцева жителька Ольга Зубрицька.

Похорон родини

Вчителі згадують – Олег Кравець закінчив школу з золотою медаллю, далі був сухопутний інститут з відзнакою. Він свідомо обрав шлях військового, як його батько. Молодший брат Олега - Євген загинув в зоні АТО 2014 року.

Ірина служила разом з дружиною Олега - Тетяною. І як її подруга була свідком створення нової сім’ї.

Олег і Тетяна Кравці

"У них все було так швидко і красиво. Така любов була, любов сильна. Вони один за одним, прямо очі світилися. Це просто не передати", - каже Ірина.



Коли Олег і Тетяна побралися, він всиновив трьох її дітей. Після переїзду з Маріуполя родина придбала в Одесі чотирикімнатну квартиру, аби у малих були окремі кімнати. Згодом народили спільну донечку – Лізу.

Прощання із родиною Кравців

У квартирі військових залишилася лише кухня. Коли тривала пошукова операція, рідні і друзі сподівалися, що у ній міг хтось уціліти. Не тямився від тривоги і рідний батько восьмирічної Злати і дев'ятирічного Сергія - перший чоловік Тетяни.

Наслідки удару дроном по будинку

"Вони ж поїхали в Маріуполь, а діти жили спочатку зі мною вона залишила їх тут і поїхала, бо там служила. Потім повернулася і вони поїхали в Одесу, вийшла заміж. Я думав, що вони будуть в тій третій кімнаті", - каже перший чоловік Тетяна Валерій Поліщук.

Валерій Поліщук

Під завалами спочатку знайшли загиблого Олега, а наступного дня з під важкої плити дістали жінку з немовлям. Сергійка і Злату відшукали останніми. Семимісячна Ліза загинула в обіймах матері. Їх і поховали в одній домовині.

Всього ж від влучання "Шахеда" у одеську дев'ятиповерхівку загинуло 12 людей. П'ятеро з них - діти.

Прощання із родиною Кравців

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Одесу у ніч проти 2 березня. Ударний дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки - майже 20 квартир.

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