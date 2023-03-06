"Матір розплакалася": як рятували новонароджену дівчинку від зграй тарганів та сміття до стелі у Києві

В поліції Києва розповіли подробиці рятування новонародженої дівчини від полчищ тарганів в захаращеній до стелі квартирі.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua старший інспектор Голосіївського управління столичної поліції Вікторія Пономарьова, днями до поліції Києва надійшло повідомлення від медичного закладу Голосіївського району про те, що 21 лютого була виписана жінка з новонародженою дитиною, яка проживає на вулиці Ломоносова. Однак в подальшому під час проведення медичного патронажу матір перестала відповідати на телефонні дзвінки та двері своєї квартири не відчиняла. Аби перевірити і не допустити протиправних дій відносно дитини, інспектори ювенальної превенції разом із спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації негайно вирушили до родини.

"Через купи сміття в квартиру було дуже важко зайти. В кімнаті, де перебувало немовля, між сміттям та стелею був лише невеличкий простір. Туди під час обстеження квартири вдалося пролізти лише одному чоловікові. З'ясувалось, що ця дитина віком всього два тижні у 44-річної жінки вже четверта, але мати позбавлена батьківських прав на інших дітей, - повідомила нам Вікторія Пономарьова. – Наскільки відомо, жінка не зловживає алкоголем. Під час вилучення дитини жінка плакала, шкодувала та обіцяла виправитись. Вона розуміла, що є загроза того, що може не повернути собі дитину. Подальшу долю новонародженої вирішать соцслужби та суд".

За даними поліції, дитина, перебуваючи в захаращеній осели, наражалась на небезпеку через купи сміття, сморід, відсутність комунікацій та тарганів. Зараз немовля перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, у Києві сталася масштабна пожежа, яка розпочалась після вибуху. На місці вже працюють столичні рятувальники, які гасять приватний будинок.

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