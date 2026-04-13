Матір трьох дітей з Кіровоградщини змусили повернути державі 550 000 гривень матеріальної допомоги

Багатодітну матір змусили повертати державі матеріальну допомогу

Реклама

У Кіровоградській області мати трьох дітей повернула державі понад пів мільйона гривень соціальних виплат, які вона отримала незаконно.

Про це йдеться у вироку Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області

Жінка сама вирішила встановити батьківство покійного чоловіка

Згідно з матеріалами справи, жінка ще у грудні 2009 року звернулася до Управління соцзахисту за допомогою. У деклараціях вона систематично вказувала, що виховує дітей сама і не проживає з їхнім батьком. Насправді ж жінка ще з 2006 року вела спільне господарство з цивільним чоловіком.

Реклама

Цей обман тривав до кінця 2023 року. У травні 2025 року жінка сама звернулася до суду, щоб встановити факт батьківства померлого на той час цивільного чоловіка та визнати факт їхнього спільного проживання однією сім'єю без шлюбу. Це рішення суду, яке було потрібне жінці для інших цілей, і стало головним доказом її шахрайства перед соцзахистом.

Жінка отримала понад пів мільйона гривень соцдопомоги

За 14 років незаконних виплат жінка отримала:

227 525 грн — як допомогу малозабезпеченим сім'ям;

323 217 грн — як допомогу на дітей одиноким матерям.

Загальна сума майнової шкоди, завданої державі, склала 550 742 гривні 95 копійок.

Вирок суду

На суді жінка повністю визнала свою провину. Вона підтвердила, що надавала недостовірну інформацію в деклараціях, аби отримувати гроші. Суд врахував, що підсудна раніше не була судимою, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей та щиро розкаялася, добровільно відшкодовуючи збитки.

Реклама

Рішення суду:

Визнати винною у шахрайстві у великих розмірах ( ч. 4 ст. 190 КК України ).

Призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від реального терміну з іспитовим строком 1 рік.

