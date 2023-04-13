Матір вбили, а дитину ґвалтували щодня: розповідь чоловіка, який врятував дівчинку від знущань окупантів

Громадянину Казахстану Костянтину Кястутісовичу вдалося врятувати з Ворзеля неповнолітню дівчинку, яку ґвалтували російські солдати.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua він розповів подробиці цієї історії.

"Це була вулиця, на якій мені не можна було заходити до будинків, а тільки закидувати пакунки з їжею в будинки, де були білі ганчірки. Це було правило орків — якщо в будинку жили люди, обов’язково мали вивішувати білі ганчірки на ворота. Я лишав свою машину, йшов вулицею і перекидав пакунки через паркан. Якось я повернувся до своєї автівки, відчув, що хтось є в машині. Повернувся назад і побачив маленьку дівчину, яка лежали під сидіннями. Вона просто попросила врятувати її. У мене був страх, що щось сталося страшне і нас обох уб’ють. У мене був такий страх. Коли нам вдалося виїхати, в цей день я вивозив одну пару похилого віку. Я попросив їх сказати, що це їхня онука і в неї немає документів, бо вона приїхала на канікули і так залишилася. Це спрацювало, бо орки перевіряли ретельно. У них не було домовленості — вони не спілкувалися з тими, хто був далі. Я їздив кожного дня і розумів, коли в тебе на першому посту все вивертають, потім на другому чи третьому я розумів, що вони не знають, хто стоїть там перед ними. Завдяки цьому нам все вдалося. Бо якби вони знали, хто вона і що з нею сталося, думаю, що ні її, ні мене вони б не випустили", - розповів чоловік.

Дівчинка сказала, що на її очах вбили матір — її підстрелили в ногу і вона багато днів стікала кров’ю і померла у підвалі. А саму дівчинку ґвалтували кожного дня.

"П’яні орки робили це по черзі. Я знаю, що зараз вона пройшла багато реабілітацій і перебуває в Європі. Вона ніколи не зможе мати дітей, бо їй там пошкодили все, що можна. Дівчинка є основним свідком у звинуваченні російського керівництва в злочинах. Я хочу побачити на власні очі, коли всіх цих нелюдей, включно з Путіним, будуть судити в Міжнародному суді і що ця дівчина зможе оговтатися від того, що з нею зробили. Бо відчуття справедливості дуже важливе для неї, аби вона знала, що за все те, що відбувалося з нею тут, понесуть покарання винні. Це важливо для нас, наших дітей, майбутніх поколінь українців, щоб всі нелюди відповіли. За це наші хлопці кожного дня вмирають, щоб запанувала справедливість", - додав він.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинуло 8006 мирних українців, зокрема 487 дітей. Поранено 13287 жителів, з них 954 - діти.

Нагадаємо, українські прокурори зібрали сотні даних на російських військових злочинців за їхню агресію в Україні і позначають їх на спеціальній дошці.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, що підтримують створення спеціального трибуналу для Росії зросла до 32.

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