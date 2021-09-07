Мама виховує сама 8 дітей і грибів їм не давала: подробиці смертельного отруєння малюків у Вінницькій області

Мама виховує сама 8 дітей і грибів їм не давала: подробиці смертельного отруєння малюків у Вінницькій області

Трьох отруєних дітей, що залишилися живими, забрали до обласної дитячої лікарні.

На Вінниччині у селі Крутогорб п’ятеро дітей отруїлися грибами. До Гайсинської районної лікарні спочатку доправили трьох дітей, стан яких був найтяжчим. Дві дівчинки 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата нині борються медики.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Спочатку швидкою привезли 12-річну Владиславу. У дівчинки були симптоми сильного отруєння, її одразу поклали у реанімацію, серце дівчинки зупинялось кілька разів. Вже наступного дня, фактично у комі, до лікарні доправили її молодшу 4-річну сестру.

«Перша дитина в 9 годині ранку знову дає зупинку, 12 років дитині, ми розпочинаємо реанімаційні заходи, все що можливо і все що неможливо виконуємо. І в цей час менша дитина падає різко тиск», - розповідає в.о. завідувача реанімації Гайсинської лікарні Дмитро Кондратюк.

Цих дівчаток медикам врятувати не вдалось. У дітей відмовили внутрішні органи. Чим вони могли отруїтись, тоді лікарі не знали, бо матір нічого не пояснювала. Лише згодом стало зрозуміло - отрута була у грибах. В тому, що усі п’ятеро дітей їли саме гриби, які назбирали у лісі, мати зізналася згодом. Спочатку, сказала, намагалася лікувати малечу вдома, і лише на п’ятий день недуги, викликала швидку.

«Це була бліда поганка. По симптомах ми здогадувалися. Це ми дізналися 6 числа і почала надаватись терапія відповідно протоколів при отруєнні грибами, але зважте вже 5 діб», - додає лікар.

Трьох отруєних дітей, що залишилися живими, забрали до обласної дитячої лікарні. За життя одного з них – 13-річного Вячеслава досі борються медики.

Новини України: п`ятеро дітей отруїлися грибами – які прогнози дають лікарі

У поліції з’ясували: взагалі у родині 8 дітей, на обліку у соцслужбах родина не перебувала. Усіх дітлахів мати виховувала сама.

Слідчим 40-річна жінка розповіла, у той день була зайнята на кухні, молодших дітей доглядали старші. «Вони десь там збирали гриби, вона закривала, дітям вона не давала їсти, як вони наїлись цих грибів, вона пояснити не може», - пояснюють у місцевій поліції.

В поліції відкрили кримінальне провадження. Жінці готуються висунути підозру у недогляді за дітьми.

Більше про цю історію дивіться у випуску ТСН о 19.30.

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