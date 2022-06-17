Матвієнко про те, як у стресі тікала з Мірзояном з Києва: "25 годин, здається, ми навіть не розмовляли"

Українська співачка Тоня Матвієнко пригадала початок війни Росії в Україні.

Знаменитість, як і багато її колег, не вірила, що Росія піде повномасштабним наступом. 24 лютого артистка з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном та донькою була в Києві.

В ексклюзивному інтерв'ю сайту ТСН.ua виконавиця пригадала, як з рідними тікала зі столиці у стресі. Подружжя виїхало до Яремче.

"Це була нелегка дорога. Спочатку нам потрібно було зупинитися в Київській області, а потім 25 годин у дорозі в Яремче. Здається, ми навіть не розмовляли з Арсеном. Уже у Яремче, я бачила, що він весь час із кимось листується, з кимось зідзвонюється. Тоді я його не чіпала", – розповіла вона.

На третій день Мірзоян просто підійшов до коханої та повідомив, що повертається до столиці.

"Я повертаюся до Києва. Бережи Ніну". Було неймовірно важко його відпускати, але я розуміла, що в мене чоловік великий патріот і його рішення вірне", – зазначила знаменитість.

Матвієнко поділилася, що зараз її місія спрямована на дітей – коханий рятує країну, а вона дбає про нащадків.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua поспілкувалася із знаменитими коханими жінками українських захисників. Історію співачки Тоні Матвієнко ви можете почитати у матеріалі.

Читайте також: