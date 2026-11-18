Шахраї вигадали схему з віртуальними вівцями / © Pexels

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Пересипський районний суд Одеси виніс вирок бухгалтерці районної лікарні ветеринарної медицини та її синові, які разом зі спільниками незаконно отримали з державного бюджету 420 тисяч гривень дотації на вигадане стадо овець. Після повернення коштів державі та угоди зі слідством фігуранти отримали умовні терміни та вийшли на волю просто з зали суду.

Про це йдеться у вироку суду від 12 листопада 2026 року.

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Як працювала схема з «віртуальними» вівцями

На початку лютого 2025 року бухгалтерка КНП «Болградська районна державна лікарня ветеринарної медицини», її син (працевлаштований баристою) та інші спільники вирішили заволодіти бюджетними коштами, призначеними для підтримки фермерів.

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Для реалізації плану син підшукав свого знайомого, який насправді не мав жодного господарства, і, не посвячуючи його в деталі схеми, взяв у нього персональні документи та банківські реквізити. 11 лютого чоловік передав ці дані матері-бухгалтерці, а та — іншому фігурантові справи.

Згодом співучасники внесли до Єдиного державного реєстру тварин неправдиві відомості про те, що підставний власник нібито утримує 210 голів маточного поголів’я овець, та подали заявку через Державний аграрний реєстр. 23 липня 2025 року на банківський рахунок знайомого безпідставно надійшло 420 000 гривень бюджетної дотації, якими зловмисники розпорядилися на власний розсуд.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Угода зі слідством та рішення суду

У серпні 2026 року обох фігурантів затримали та взяли під варту. Після виклику до слідчого ДБР мати й син повністю визнали провину, розкаялися, дали викривальні покази щодо інших учасників схеми та у вересні повернули всі 420 тисяч гривень до державного бюджету. Мінекономіки як потерпіла сторона погодилося на укладення угоди про визнання винуватості.

Суд ухвалив:

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затвердити угоди про визнання винуватості та визнати обох фігурантів винними за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великих розмірах);

призначити кожному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 роки;

звільнити матір і сина з-під варти в залі суду.

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