Мати вінницького вчителя вперше розповіла, чому син зарізав учнів: шокувальні подробиці

Колишній вчитель на Вінничині підозрюється у вбивстві двох учнів / © ТСН

Мати 23-річного колишнього вінницького вчителя Олексія Пономарьова, який підозрюється у жорстокому вбивстві двох учнів в Шаргороді, вперше розповіла про те, які приголомшливі обставини передували злочину, про який говорить тепер вся країна.



В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua мати вчителя, Оксана, підкреслила, що не виправдовує свого сина, але вважає, що все суспільство має знати правду.



Вона озвучила досі невідомі подробиці.

«Зривали уроки та штовхалися»



«Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права відбирати життя. Ці діти зривали уроки, один з них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. Крім того, цей хлопець чіплявся до дівчинки, Олексій зупиняв ці його дії. Учень поскаржився своїй матері, та прибігла з’ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мати хлопця накричала, мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження», — розповідає про початок конфлікту пані Оксана.



Та продовжила: «Син хотів звільнитися зі школи напередодні нового року, але його вмовляли не робити цього через брак вчителів. Але почалося цькування вчителя. До нього приходили додому, стукали йому у двері та потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла «шайка», яка всім цим займалася».



Далі, за словами матері вчителя, конфлікт з боку учнів тільки погіршувався.



«Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б., який, не дивлячись на те, що був учнем, був заввишки мого сина, так ось, він підійшов до Олексія та штовхнув його в грудну клітину. Мій син зробив йому зауваження, закликавши не зривати урок. Закликав його сісти, тому як ще не закінчився урок. А той йому каже: «А що ти мені зробиш?». Мій син взяв його за лікоть та за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитись та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні, розповів їй. Та мати викликала «швидку», поліцію. Хлопець розповів, що вчитель його душив. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дытьми. І, підкреслюю, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Неправда те, що його звільнили. Поліції Олексій дав пояснення. «Швидка» забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили», — розповіла нам мати вчителя.



За її словами, навіть після звільнення сина зі школи, йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього, погрожували йому.



Все це, за словами пані Оксани, не було єдиним, чим група учнів атакувала Олексія та всю їхню родину.



«Знущалися над молодшим сином»



«У мене є молодший син. Тепер вже покійний учень Владік Б. минулого року почав бити мого молодшого сина по голові. Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття підключилося все це «кодло», — розповідає Оксана.



Та продовжила: «Буквально у вівторок на сина знов напали, били по голові. Цей Владік Б. напав першим, а дівчинка Юля все знімала на телефон. Коли я узнала про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому. Поруч з чоловіком був Олексій, який все це почув…»

Далі, за її словами, молодший син поскаржився, що дуже болить голова.

«В мене серце впало після всього цього», — розповідає жінка.

Та продовжує: «Вони його, молодшого сина, можливо хотіли довести до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені, мамі, краще не треба знати… Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив Влад, а дівчина Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були, шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через все це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому… Зранку ми пішли по справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов… Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові та сказав: «Все дуже погано….»

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Підозрює у знущаннях одразу п’ятьох



За словами матері вчителя, є п’ятеро учнів, які довели Олексія до трагедії та які знущалися з її молодшого сина.



«Це Коля Б. (вбитий учень — Ред.), він провокував Олексія, Влад Б. (вбитий учень — Ред.), який бив молодшого брата Олексія, Данііл Б., Олександр К., Ярослав Г.», — стверджує жінка, вказуючи, що останні троє учнів теж знущались із молодшого сина та били його.



Та додає: «В цій «шайці» є ще дівчина, Юля, яка знімала все на відео. Тобто четверо били, а вона знімала. Починав бити сина Владік Б. Син плакав, а його під час цього знімали. Все це відбувалося в автобусі».



Безпосередньо про Олексія, про свого сина-вчителя, жінка каже наступне: «Він дуже порядна людина та стримана. Завжди готовий прийти на допомогу, якщо її хтось потребував. Його довели. Я навіть не знаю, чи вийшов він зараз зі стану афекту… Він аж трусився через все це…».



Практично кожну хвилину під час розмови мати вчителя ледве стримувала сльози та додала, що колишня директорка школи зізнавалася свого часу, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими людьми.



«Вона так і сказала: мені не дали доробити. Цей Коля Б., наприклад, стояв у дверях та заважав їй, директорці пройти», — наводить приклад Оксана.



Та резюмує: «Я розумію, що їм (рідним загиблих — Ред.) боляче, але тоді нехай всі кажуть правду».



Як стало відомо, завтра на Вінничині прощатимуться із двома старшокласниками — Владиславом Бевзом та Миколою Біликом, які загинули від ножових поранень. Про це повідомив міський голова Володимир Барецький.



Крім того, сьогодні, 11 вересня, суд обрав Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу — взяття під варту.

Вбивство учнів: що відомо

Вчора, 10 вересня, вранці у місті Шаргород Вінницької області на одній з вулиць було вбито двох учнів-старшокласників. Один з них навчався у 10 класі, інший — в 11-му одного з місцевих ліцеїв. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв їхній колишній 23-річний вчитель англійської мови.

Ніж, яким було вбито учнів. Фото: Національна поліція

За даними відкритих джерел, підліткам було нанесено декілька ножових поранень в область шиї, хлопці померли на місці події. Нападник, за даними правоохоронців, з місця події втік, але згодом, у той же день його затримали за декілька кілометрів від місця вбивства.



За даними джерел ТСН.ua, він зізнався на допиті, що шкодує про те, що трапилось. У разі доведення вини йому загрожує довічне ув’язнення.

Суд арештував підозрюваного на час проведення слідства. Фото: Національна поліція

Раніше повідомлялось про те, що вінницький вчитель, підозрюваний у вбивстві двох учнів, розповів, чи шкодує про скоєне.