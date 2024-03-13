Мав бронь від мобілізації: медик, який був заступником мера, розповів, чому добровільно пішов на фронт

Військовий медик, у цивільному житті заступник мера Коломиї, Олег Токарчук розповів, що він попри бронь від мобілізації добровільно пішов на фронт і рятує там життя українських захисників.

Про це він розповів в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Олег Токарчук розповів, що зараз є командиром зведеного медичного загону, який працює на стабілізаційному пункті.

"Я в Коломиї був першим заступником міського голови. Здається, мені хтось потім казав, що на ці посади була бронь. Можливо, можна було не йти, але я не міг не йти", – згадує військовий медик.

Олег Токарчук каже, що після повномасштабного вторгнення у нього на посаді заступника мера було багато роботи – приймання і розселення переселенців, звернення до іноземних громад. Проте йому здавалося, що він "робить щось не те".

Тоді посадовець пішов до ТЦК та попросився на фронт. Йому запропонували посаду медика в 10-й бригаді ЗСУ. До війни Олег Токарчук був дитячим травматологом. Він зізнається, що жодна навичка з цивільного життя в роботі військового медика йому не знадобилася.

Нагадаємо, військовий відповів, що Росія зробить з Україною після окупації.

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