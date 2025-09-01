Ким виявився підозрюваний у вбивстві Парубія і який у нього мотив: поліція розкрила нові подробиці

Андрія Парубія вбили напередодні у Львові / © ТСН

Підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія є житель Львова 1973 року народження. Після вчинення злочину він ймовірно хотів виїхати за кордон.

Про це під час брифінгу у Львові повідомили правоохоронці.

У поліції зазначили, що вони не виключають, що до вбивства Андрія Парубія може бути причетна Росія. Підозрюваний — 52-річний львівʼянин. Він не мав постійного місця роботи. Правоохоронці також повідомили, що курʼєром служби доставки підозрюваний у вбивстві Парубія не працював.

«Ми вивчаємо всі мотиви, не виключаємо жодну з версій. Слідчо-оперативні групи працюють по кожній з версій. На сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ», — повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

У поліції поки не коментують мотиви вбивства Андрія Парубія.

«Щодо мотивів — це буде після проведення слідчих дій», — сказав Андрій Нєбитов.

Правоохоронці кажуть, що вони проситимуть суд про затримання підозрюваного без права внесення застави.

Андрій Нєбитов додав, що підозрювавний мешкав у Львові та «мав певні обставини, через які він вчинив це вбивство».

«Ми не хочемо давати деталі, чому та який був мотив. Бо нам потрібно відпрацювати дуже багато деталей», які для нас важливі», — повідомив заступник голови Національної поліції.

Андрій Нєбитов також зазначив, що поліція «не виключає, що затриманий мав намір незаконно виїхати за межі нашої країни».

Також у поліції повідомили, що наразі у них немає інформації, чи мав підозрюваний спільників.

Правоохоронці кажуть, що зараз тривають слідчі дії і лише згодом вони повідомлять більше інформації про резонансне вбивство.

«Цей злочин не був спонтанний, він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць: підготовка, підхід, відхід — вони готувалися заздалегідь. Тому вважаємо, що є інформація щодо осіб, які інструктували цю особу», — каже Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Ввечері 31 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Парубія після того, як вийшли на його слід.