Майбутнє буде складнішим, ніж у "Термінаторі": Клімкін – про співіснування з РФ

Якщо Захід не зрозуміє, що світ змінився і наша безпека – так само їхня безпека, та не піде на непрості для себе кроки, то в Україні почнеться складна дискусія: а як нам забезпечити нашу безпеку. Тоді майбутнє буде складнішим, ніж у "Термінаторі".

Про це заявив колишній міністр закордонних справ політик Павло Клімкін в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій у проєкті "Ремарки".

"Якщо у нас немає гарантій безпеки, якщо у нас постачається зброя не стільки, скільки нам потрібно, а стільки, скільки нам дають, ми ж маємо якось забезпечити своє життя, оскільки ця Росія ніколи не буде до нас дружньою. Буде там Путін, буде там якесь інше прізвище, але зараз вони вважають нас людьми якогось другого сорту і неправильними росіянами", - сказав він.

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На думку Клімкіна, таке відношення Росії до України навряд чи зміниться протягом умовно 50 років.

"Вони вважають, що все одно мають контролювати Україну або її знищити. Вони ніколи не вважали нашу незалежність реальною, вони її вважали умовною... Якщо ми є частиною російської сфери впливу і виконуємо те, що виконуємо, тоді хай будуть символи, але вони їх вважали якимось квазіформальними. Тому питання безпеки для нас, якщо Захід не піде на насправді непрості для себе кроки, щоб зрозуміти, що світ змінився і наша безпека – так само їхня безпека, то у нас почнеться дискусія: а як нам забезпечити нашу безпеку. І це не буде проста дискусія... Майбутнє, як на мене, буде складнішим, ніж в "Термінаторі". І нам потрібно зрозуміти, а як забезпечити існування української нації на українській землі", - підсумував політик.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Клімкін: "Майбутнє буде складнішим, ніж у "Термінаторі"! | Ремарки з Марією Васильєвою".

Нагадаємо, 50 млрд євро для України від ЄС досі заблоковані. Ба більше, США також не ухвалили фінансову підтримку нашої держави на 2024 рік.

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