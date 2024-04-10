Майбутнє України без допомоги США, план Трампа та новий контрнаступ: головне з інтерв'ю Зеленського Bild

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Глава держави розповів про можливий сценарій майбутнє України без допомоги США, план Трампа щодо закінчення війни та чому канцлер Олаф Шольц не надає Україні ракети Taurus.

ТСН.ua зібрав головні тези з інтерв'ю президента Зеленського.

Масштабний наступ Росії на Харків

Володимир Зеленський заявив, що не виключає навого масштабного наступу окупаційних військ Росії на Харків.

За словами президента, диктатор Росії Володимир Путін хотів забрати Харків, "тому що для нього це великий символ. Харків є однією зі столиць України, тому він має велике символічне значення.

Зеленський висловив впевненість, що Україна готова зірвати плани Росії щодо захоплення мільйонного міста.

Ракети Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus через ядерні погрози з боку Росії, сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що обговорення питання щодо постачання Taurus триває, але це питання "не таке просте".

"Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найсильніша система озброєнь у Німеччині. І Шольц не може залишити свою країну без цієї системи озброєнь", – сказав глава держави.

Він додав, що жодна зброя не може бути "дійсно корисною" у разі ядерної війни, навіть ATACMS або F-16.

План нового контрнаступу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна має план нового контрнаступу і здатна перемогти російську армію. Але для цього потрібна сучасна зброя.

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не хоче вести переговори з Володимиром Путіним і не готовий віддавати жодну територію.

"Ми обов’язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу цього обіцяти і назвати дату", – підсумував президент.

Зеленський прокоментував план Трампа щодо закінчення війни

Володимир Зеленський заявив, якщо у Дональда Трампа є бажання передати Росії українські території, щоб реалізувати свій мирний план, то це дуже примітивна ідея.

Він зазначив, що Україна не може ризикувати, коли стоїть питання про людське життя.

Разом з тим, Зеленський заявив, що він готовий вислухати пропозицію Трампа, якщо він дійсно має план швидкого закінчення війни.

Президент також наголосив, що російському диктатору Володимиру Путін не можна довіряти, якщо мова йде про переговори.

"Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", - нагадав глава держави.

Моторошне майбутнє України без допомоги США

Володимир Зеленський визнав, що поразка України у війні Путіна зараз виглядає можливою, якщо США не оголосять новий пакет військової допомоги.

Також Зеленський зізнався, що Україні не вистачає систем протиповітряної оборони у захисті цивільного населення від російських атак.

"Систем ППО у нас недостатньо. Путін розуміє тільки силу. Він відчуває себе як тварина. Якщо не зможеш захиститися, він знищить ще більше. Його бажання - заволодіти цілою Україною", - наголосив він.

Зеленський застеріг світ від великої помилки

Володимир Зеленський застерігає світ від "замороження війни" Путіна в Україні, пояснивши, що це означатиме лише "перерву" для підготовки РФ до нового наступу.

"Звичайно, деякі люди будуть щасливі. Світ скаже: "Так, нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять". Але це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет, безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку", - вважає український лідер.

Зеленський категорично застерігає лідерів Європи від" замороження війни.

"Це як перерва, коли дивишся фільм. Але це не фільм, це реальність. Це перерва. А це час для Путіна", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський закликав світ віддати Patriot Україні.

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