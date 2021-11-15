Майбутнє вже настало: в Австралії влаштували перші у світі перегони на аеротаксі

Майбутнє вже настало: в Австралії влаштували перші у світі перегони на аеротаксі

До кінця року розробники планують улаштувати серію змагань у стилі "Формули-1".

В Австралії влаштували перші в світі перегони на аеротаксі. Про це йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Через чотири місяці тестувань розробники вирішили влаштувати перегони драґ-рейсинг на октокоптерах, щоправда, поки що без пілотів на борту. Машини промчали 300 метрів по прямій на висоті 15-ти метрів. Переможець зміг досягти швидкості у 155 кілометрів за годину.

І це лише початок — до кінця року розробники планують улаштувати серію змагань у стилі "Формули-1". У змаганнях братимуть участь чотири команди. У кожній — по два пілоти, які керуватимуть аеротаксі за допомогою електронної системи та доповненої реальності. Учасники будуть перебувати у різних частинах світу, а в Мережі запустять пряму трансляцію.

А перші випробування з водієм і пасижиром на борту відбулися вже на цьому тижні.

За щепленням у бордель, бойові роботи, перегони на аеротаксі - новини з онлайн-трансляції

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