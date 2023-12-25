Майдан у Белграді – чому серби вийшли на протести і що вимагають від влади (фото, відео)

У столиці Сербії – Белграді – 24 грудня тисячі людей вийшли на антиурядовий протест. Вони вимагають скасування результатів парламентських і місцевих виборів, які міжнародні спостерігачі назвали несправедливими.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про мітинг у Белграді.

Дострокові парламентські вибори у Сербії

Протести у Сербії спалахнули після оголошення результатів виборів, на яких перемогу здобула керівна "Сербська прогресивна партія".

Проєвропейська коаліція в Сербії заперечила результати дострокових парламентських виборів. Згідно з якими перемогла партія президента Александара Вучича – одного з найбільших друзів диктатора Володимир Путіна в Європі.

Протестувальниця У Белграді / Фото: Reuters

Вучич роками грає на балансі сторін. Не засуджує російську агресію і не приєднується до європейських санкцій, але не свариться з Євросоюзом і приймає у себе Урсулу фон дер Ляєн, і навіть погоджується на формальні кроки щодо нормалізації стосунків із Косово – хоча досі відмовляється визнавати незалежною державою цю колишню частину Югославії.

Опозиційний альянс "Сербія проти насильства" (SPN) заявив про серйозні порушення виборчого законодавства на виборах до міської ради Белграда. Відтоді сотні прихильників SPN мітингували біля Державної виборчої комісії в Белграді.

SNS набрала 46,72% голосів

Популістська правляча прогресивна партія Сербії SNS набрала 46,72% голосів на дострокових парламентських виборах минулих вихідних, за попередніми результатами дільничні виборчі комісії (ДВК).

Міжнародна моніторингова місія 18 грудня заявила, що SNS отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, неправомірний вплив президента Александра Вучича та порушення правил голосування, такі як підкуп голосів.

Для того, аби забезпечити перемогу, влада завозила до Белграда тих, хто в столиці ніколи не жив: адже разом із парламентськими тривали ще й місцеві вибори, тому тут вирішували питання, хто зрештою контролюватиме столицю.

Опозиція твердила: роздали близько сорока тисяч тимчасових посвідчень, які дозволили "гастролерам" проголосувати. А ще платили за голоси. Незалежний Центр досліджень, прозорості й підзвітності ще напередодні заявив: виборців масово завозили до Белграда з Боснії і Герцеговини й інших колишніх югославських республік.

Протестувальники намагалися прорватися до ратуші Белграда

Після виборів мітингарі хотіли прорватися до ратуші Белграда, де розташована місцева виборча комісія. Частина з них залізла до будівлі та розбила вікна із криками "Вучич – злодій".

Представники коаліції "Сербія проти насильства" спробували відкрити двері ратуші, але не змогли увійти, а натовп кричав "заходьте, заходьте" і "ні капітуляції".

Белград, протести / Фото: Twitter

Белград, протести / Фото: Twitter

Інша членкиня організації "Сербія проти насильства" Марініка Тепіч оголосила голодування після виборів, вимагаючи їх скасування.

Лівоцентристський опозиційний альянс "Сербія проти насильства" посів друге місце на виборах з 23,56% голосів, а Соціалістична партія Сербії – третє з 6,56%.

Thousands of Serbs gathered in front of City Hall in Belgrade last night. Some tried to storm the building.



The riot police was sent in and the protesters ran away.



President Vucic then called them rabbits for running.



Expect more protests today pic.twitter.com/3WcJ81F1Jw — Visegrád 24 (@visegrad24) December 25, 2023

Поліція розігнала протестувальників

Ввечері 24 грудня поліція Сербії розігнала протестувальників, які зібрались поблизу міської адміністрації Белграда. Силовики застосували проти людей сльозогінний газ.

Ратуша у Белграді / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Ратуша у Белграді / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Ратуша у Белграді / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

В свою чергу президент Сербії Олександр Вучич назвав протестувальників "хуліганами" і "марнославними революціонерами" та скликав засідання Ради національної безпеки.

Вучич: "це – не революція"

Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових сутичок у Белграді, де опозиційні протестувальники намагалися прорватися до будівлі мерії, заявив, що "це – не революція".

Вучич звинуватив опозицію в "бажанні знищити міста і країну".

"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам".

#BREAKING #Serbia Look at the scale of the protests in Belgrade at this moment. pic.twitter.com/Se5xt3YgJf — The National Independent (@NationalIndNews) December 24, 2023

За його словами, "багато хто в регіоні радіє і святкує" через події в Белграді.

"Це є продуктом набагато серйозніших геополітичних обставин, у яких вони намагаються зруйнувати самостійність та незалежність Сербії. Ми збережемо свободу Сербії", – сказав Вучич.

Прокуратура Сербії 23 грудня повідомила, що розпочала розслідування звинувачень у фальсифікації під час виборів. Перед цим вона заявила, що отримала повідомлення про можливі порушення, у тому числі підкуп голосів та фальсифікацію бюлетенів та підписів.

При цьому представники виборчої комісії 24 грудня після перевірки списків виборців назвали хибними твердження про участь у голосуванні виборців, які не мали права голосу.

Александар Вучич перебуває при владі від 2012 року. Він відкидає критику опонентів про те, що його уряд обмежив демократичні свободи та не зміг боротися з нестримною корупцією та організованою злочинністю.

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