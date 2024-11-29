Майдан у Грузії: людей розігнали газом і водометами – що відбувається

Шокувальні кадри з вулиць Тбілісі, де люди виборюють своє право на європейське майбутнє, заполонили Мережу.

Проросійський прем'єр-міністр Грузії оголосив про відмову від переговорів про вступ до ЄС. Люди вийшли на вулицю протестувати проти такого рішення. Силовики застосували перцевий газ і водомети, щоб розігнати мітинги. Водночас президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу".

Шокувальні кадри з вулиць Тбілісі, де люди виборюють своє право на європейське майбутнє, заполонили Мережу. Про те, що відбувається в Грузії розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді наYouTube-каналі TSN.UA.

Грузія віддаляється від Євросоюзу?

Увечері 28 листопада в Грузії почались масштабні протести. Це трапилося на тлі того, що проросійський уряд країни відмовився від євроінтеграції.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що його країна не буде вести переговорів про вступ до Євросоюзу щонайменше до кінця 2028 року і відмовляється від будь-яких бюджетних грантів від ЄС.

"Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії”, - сказав він.

Кобахідзе додав, що для Грузії неприйнятно розглядати інтеграцію до Європейського союзу як “милостиню” і припустив, що до кінця 2028 року Грузія буде готова економічно, щоб розпочати переговори щодо вступу до ЄС до 2030 року.

Заява президентки Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою, наголосивши, що уряд "оголосив війну своєму народу".

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила вона.

За словами Зурабішвілі, саме 28 листопада нелегітимна влада проголосила не мир, а війну власному народу – минулому й майбутньому.

"На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", – йдеться у заяві грузинськоїпрезидентки.

Вона наголосила, що Захід надто запізнився зі своїми оцінками.

"Щодо питання зміни зовнішньополітичного курсу Грузії більше нічого доводити, все вже гранично очевидно. Буквально за кілька хвилин після виступу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, в якому він заявив про призупинення євроінтеграції, президент РФ Володимир Путін висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за її покірність", - сказала президетка Грузії.

Зурабішвілі закликала призначити та провести нові парламентські вибори.

"Сьогодні перед цим викликом ми або разом, або нас не буде", підсумувала вона.

Протести у Тбілісі

Після того як уряд країни відмовився від перемовин щодо вступу до Євросоюзу, тисячі мітингувальників зібралися біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту, аби висловити незгоду з рішенням, яке, на їхню думку, порушує конституцію країни.

Також читайте Тбілісі охопили протести після оголошення прем'єра про відмову від вступу до ЄС

До акції протесту приєдналася й президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона спробувала стати посередником між протестувальниками та силовиками, звернувшись до правоохоронців із запитаннями: "Кому ви служите. Навіщо? За які гроші ви служите іншому уряду?".

Потім були стягнуті сотні поліцейських, включаючи спецназ. Незабаром мітингувальники почали рухатися на зустріч спецназу, серед них були жінки та діти.

Близько опівночі між протестувальниками та поліцейськими спалахнули сутички, коли люди намагалися наблизитися до парламенту. Правоохоронці намагалися відтіснити демонстрантів від службового входу до парламенту.

Але протестувальники не полишали спроб прорватися до будівлі парламенту. У відповідь поліція застосувала димові шашки та водомети.

Протестувальники почали будувати барикади на дорогах та підпалювати сміттєві баки. Спецназ застосував димові шашки, перцевий газ та водомети проти учасників акції. Сутички у Тбілісі тривають.

Заклики до Європи

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала європейських лідерів до "різкої реакції" на жорстокий розгін владою протестів у Тбілісі у ніч проти 29 листопада.

За її словами, за проєвропейський вибір грузинів вони нині потерпають від репресій. Про це вона написала у своєму акаунті у мереж Х.

Також читайте У Грузії облили фарбою голову ЦВК: що стало причиною

Зурабішвілі також закликала європейців не поспішати "хоронити" Грузію, яка десятиліттями бореться за своє європейське майбутнє, і замінити співчуття солідарністю. Президентка зазначила, що попри жорсткі дії силовиків, протестувальники не відступають.

"6.30 ранку протести та репресії все ще тривають у центрі Тбілісі. Мішенню є журналісти та політичні лідери. Я очікую різкої реакції європейських столиць", написала вона.

Президентка Грузії досить різко відреагувала на твіт депутата парламенту Франції від "Демократичного руху" Фредеріка Петі. Той, спостерігаючи за подіями у Тбілісі, зазначив, що "європейська мрія грузинів похована, мрія Кремля здійснилася" і висловив співчуття грузинському народу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МАЙДАН У ГРУЗІЇ: СПЕЦНАЗ РОЗІГНАВ ЛЮДЕЙ ГАЗОМ І ВОДОМЕТАМИ! Що відбувається?"

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада грузинські силовики розігнали мітинг у Тбілісі, спричинений відмовою влади від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.

Читайте також: