"Має бути покараний директор": мама дітей, яких у Києві не пустили до укриття, розповіла подробиці скандалу

Дітей не пустили до укриття, бо вони були з собакою.

У Києві днями спалахнув скандал – під час ракетної атаки по столиці охоронець 40-ї школи у Святошинському районі не пустив до сховища брата й сестру – учнів 6 та 7 класу цієї ж школи, бо вони були із собакою породи мальтіпу. 11-річна Олександра та 12-річний Богдан – діти загиблого добровольця "Азову".

Мама дітей пані Любов в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла подробиці скандальної історії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дітей загиблого бійця не пустили в укриття через собаку. Хто ж насправді відповідальний?

Як розповіла жінка, у той день, 14 грудня вона саме була на роботі. Коли о 15:35 пролунав сигнал повітряної тривоги, вони одразу ж зателефонувала дітям і сказала, щоб вони йшли до найближчого укриття.

"Донька була внизу, син якраз перед цим виводив собаку гуляти – Айку. Він взяв собаку. Не взяв з собою навіть води, схопили рюкзачок, що я склала про всяк випадок, і зателефонували мені, сказали – ми разом ідемо до школи. Вони пішли з собакою, тому що вони там раніше були, звідки вони знали, що їх не пустять? Ми вже якось ходили вночі. Вони знають, що їх туди пускали, тому й пішли. До школи там йти три хвилини", - зазначила пані Люба.

О 15:42 Саша набрала маму і сказала: "Ми заходимо до школи".

"Я тоді сиділа в евакуаційному автобусі, який віз співробітників до метро, до сховища. О 15:48 пролунав вибух, який чули всі. А о 15:52 мені зателефонувала донька. Вона плакала, злякалася, що вони не встигли спуститися до другого бомбосховища. Їх не пустили до школи, бо вони були з собакою", - розповіла мама дітей.

За словами 11-річної Олександри їх не пустили до укриття в школі, мовляв з собакою не можна, там діти, у яких може бути алергія.

Богдан також спростував слова адміністрації школи, що їм нібито пропонували залишити Айку в приміщенні біля охоронця.

"Вони казали, щоб ми собаку залишили на вулиці", - розповів хлопчик.

Пані Любов каже, що зазвичай, під час повітряних тривог у Києві, вона з дітьми ходила до іншого сховища, проте 14 грудня вона запропонувала Саші та Богдану йти саме до школи, бо в школі і охорона, і діти. А в сховище, куди вони ходять, іноді ніхто не спускається, і діти були б там самі.

На запитання, чому її дітей не пустили до сховища, попри те, що їх знають у школі, пані Люба відповіла:

"Зерном є байдужість до всього. Я о 15:57 одразу набрала директора. Цього кіпішу б не було, якби він нормально зі мною поговорив. Я його набрала, я його колишня учениця, у нього вчилася. Він мабуть подумав, що можна зі мною говорити в такому тоні, як з ученицею. Тобто я йому написала у фейсбуці, він мені перетелефонував. Я кажу: "Олександру Едуардовичу, як це так, що моїх дітей не пустили до школи?" Він відповів: "Тому що вони були з собакою". "Так що, дітей треба було лишати на вулиці?" "Ні, собаку треба було лишати".

Після такої розмови із директором школи, жінка пішла на метро "Житомирську", підійшла до поліцейського, пояснила йому ситуацію і запитала, що їй робити.

"Як у 40-й школі? Та ми там два місяці жили від початку війни з собаками. Їдьте і викликайте наряд", - порадив їй поліцейський.

Коли приїхав наряд приїхав, вони зайшли до школи, проте охоронці знову намагалися їх вигнати з собакою зі школи.

"Розповідали, що в дітей може бути алергія, при тому, що це гіпоалергенна собака. На собаку може бути алергія, а на котів, які живуть у школі прямо біля охорони, не може?", - додала мама дітей.

Вона також зауважила, що хоча після розголосу цієї історії звільнили охоронця, проте має бути покараний і директор школи.

"Я вважаю, що має бути покараний директор. Він дуже багато говорить неправди. Я вважаю, він не має бути на такій посаді", - резюмувала пані Люба.

Нагадаємо, у Києві відкрили кримінальне провадження, коли охоронець школи не пустив до сховища учнів 6 та 7 класу цієї школи.

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