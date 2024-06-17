Має надзвичайну пам'ять: історія незрячого 10-річного хлопчика з Луцька, що вражає

10-річний лучанин Максим Оніщук посідає призові місця з плавання та має надзвичайну пам'ять - знає сотні історичних дат та дні народження багатьох відомих спортсменів. Хлопчик від народження незрячий. Але це не заважає йому дивувати довколишніх своїми здібностями.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Максим тільки-но зі змагань. Одразу у трьох запливах - має три нагороди. І всі золоті на шляху до найбільшої мрії.

"Виграти параолімпійські ігри", - каже Максим Оніщук.

Займатися плаванням, розповідає, почав два роки тому, аби виправити поставу – і закрутилося.

"Місяць пройшов, і тренер Андрій, і тато бачили, що в мене добре розвивається і далі я кажу – буду ходити значить", - каже хлопчик.

Максим Оніщук

Поряд з Максимом завжди його найкрутіша команда – батьки та брат, які в нього вірять та завжди підтримують.

"Він дуже сильний хлопчик. Пишаюся ним і знаю, що він, якщо чогось захоче – обов’язково цього доб’ється", - каже мама Максима Марія Оніщук.

Максим не бачить із народження. Попри побоювання, чи не занадто складно йому буде - батьки все ж віддали хлопчика у звичайну школу. Кажуть, ще в ранньому віці Максима помітили, що він дуже самостійний та кмітливий.

"Багато йому читали. Дуже багато всього запам’ятовував. Пам'ять можливо, від того і розвинулася", - каже батько хлопчика Олександр Оніщук.

Хлопець швидко усе запам’ятовує. І тримає у голові усі важливі дати з хронології повномасштабного вторгнення.

Не нахваляться своїм учнем і вчителі. З дитиною, яка повністю не бачить, зізнаються, їм довелося працювати уперше.

"Так як ми вчилися разом, то ми і росли разом і змінювалися разом", - каже асистентка вчительки Максима Норета Аветісян.

"Дуже самостійний. Він може піти на коридор, повернутися назад навіть не просячи допомоги, розказував, де який кабінет знаходиться, ми могли забути, Максим все знав", - додає його вчителька Ольга Колбасюк.

На літніх канікулах Максим готуватиметься до наступних змагань з плавання. І сподівається, що спортсмени спілкуватимуться українською, а не так, як було на попередньому турнірі. Для хлопчика це принципово.

"Всі говорили російською мовою. А я цього дуже не люблю, коли говорять чужою мовою. Мені це не сподобалося", - каже хлопчик.

Максим Оніщук

Нагадаємо, українські школярі винайшли унікальний пристрій для ЗСУ.

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