"Має родину тут": Шмигаль розповів про емоційну залученість директорки МВФ щодо допомоги Україні

Безпосередньо директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва глибоко розуміє ситуацію в Україні.

Георгієва має в Україні родину. Політикиня спілкується зі своїми родичами, які з перших уст розповідають їй про ситуацію в Україні.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в межах телемарафону "Єдині новини".

"Через родину вона має всю інформацію, що насправді відбувається, які жахи, звірства тут витворяють російські загарбники, окупанти й агресори на території України. Тому вона ще й дуже емоційно залучена в підтримку і допомогу Україні", - розповів він.

За словами Шмигаля, Україна співпрацює з МВФ, міжнарожними організаціями і донарами, які пообіцяли фінансуво допомогу.

"Практично в нас щотижнево відбувається на робочому рівні контакти з МВФ. Ми домовилися і Фонд створив спеціальний адміністративний рахунок, через який всі наші партнери будуть надавати підтримку", - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, у світі заарештували пів трильйона доларів російських активів. Шмигаль розповів, що йдеться про державні і приватні кошти, на які накладені санкції.

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