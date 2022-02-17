Має вирішити народ: нардеп розповів, чи може Україна відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки

Має вирішити народ: нардеп розповів, чи може Україна відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки

Нардеп наголосив, що війна — це найгірший сценарій, тому потрібно робити все, аби її не було.

Голова партії "За майбутнє" Ігор Палиця прокоментував, як ставиться до думки, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки.

Про це він розповів 17 лютого у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Якщо нас не беруть в НАТО і ми розуміємо, що нас не беруть в найближчі 10 років, і нам дають якийсь рівень гарантій, що поки нічого не зміниться, нам гарантують нашу безпеку — безумовно ми повинні думати за те, щоб війни не було", — зазначив Палиця.

Очільник партії "За майбутнє" наголосив, що війна — це найгірший сценарій, тому потрібно робити все, аби її не було. Палиця вважає, що якщо дійсно зайде мова про відмову від НАТО — це питання потрібно виносити тільки на всеукраїнський референдум.

"Якщо відмова від НАТО — це вихід... Я не знаю. Чи має право ухвалювати рішення один президент чи міністр закордонних справ? Не має права. Це виносити треба в першу чергу публічно в парламент. В парламенті робити майданчик для обговорення цієї теми. І якщо буде така потреба — виносити тільки на всеукраїнський референдум. Ми не маємо права вирішувати за народ", — переконаний він.

Водночас, Палиця нагадав, що згідно з останнім соціологічним дослідженням, понад 60% опитаних громадян висловилися за вступ України до НАТО та Євросоюзу.

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