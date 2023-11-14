Маємо нові реалії: Ігнат пояснив, чому збільшилась тривалість повітряних тривог

Юрій Ігнат розповів, що російські льотчики стали проводити дозаправку просто у повітрі.

Українцям доведеться звикати до тривалих повітряних тривог, оскільки російські льотчики почали проводити дозаправку своїх літаків просто у повітрі.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 14 листопада.

"Нові маємо реалії. Почали вони проводити і такі речі, як дозаправку. Цього разу їх було аж дві у повітрі... Тому не нехтуйте, поки залишаємося у укритті", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, повітряна тривога, оголошена майже по всій території України 14 листопада, тривала майже три години. Зокрема у Києві тривога тривала 2 години 43 хвилини: від 14:37 до 17:21.

Тривогу оголошували через активність тактичної авіації РФ.