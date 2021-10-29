"Маємо постійно чинити по-людськи": Данілов запропонував узяти до себе в команду розробника фейкової "Дії"

"Маємо постійно чинити по-людськи": Данілов запропонував узяти до себе в команду розробника фейкової "Дії"

РНБО формує команду молодиків, які займаються ІТ

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував узяти до себе в команду розробника фейкової "Дії".

Про це йшлося під час політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"От таких фахових людей, якщо він покаже, що він справді фаховий, то ми б залюбки і до себе забрали. На сьогодні ми формуємо команду молодих, які займаються ІТ - це майбутнє нашої країни. Так сталося, молода людина... Ми маємо постійно чинити по-людськи", - зауважив він.

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Нагадаємо, що раніше, у четвер, 28 жовтня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував молодику, який створив фейковий додаток "Дія", попрацювати у відомстві над кількома соціальними проєктами.

“Серед перших завдань — зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне річище”, — повідомив міністр.

Окремо Федоров закликав українців більше нічого не підробляти, бо “цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює”.

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