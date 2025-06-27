ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
19k
Час на прочитання
6 хв

Маєтки Королевської, Яресько та інших посадовців: в Україні продається елітна нерухомість

В Україні продається елітна нерухомість українських чиновників. Що про це відомо?

Нерухомість

В Україні продають елітну нерухомість / © ТСН

На сайтах із продажу нерухомості з’являються будинки колишніх чиновників, народних депутатів, суддів. ТСН знайшла елітні помешкання, власники яких фігурують у корупційних оборудках або держзраді. Будинки вартістю від 3 мільйонів доларів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН.

Будинок, у якому мешкав ексдиректор «Київпастрансу»

Дім на березі річки в елітному київському передмісті Конча-Заспа. Ділянка — один гектар із ландшафтним дизайном і власним пірсом. Сам будинок площею 1400 квадратів. Далі цитати з оголошення — «розкішний ремонт з позолотою, мармуровими елементами декору та сходами з зеленого граніту». На території будинку — басейн, сауна, камінний зал і бібліотека. Рієлтор наголошує, що в будинку — дорогі італійські меблі та сантехніка.

Останні дванадцять років саме тут мешкав Дмитро Левченко — ексдиректор «Київпастрансу». Цей будинок можна знайти в його декларації — там вказано, що він його орендував від 2012 року. Громадським транспортом столиці Левченко почав керувати 2016-го.

Кар’єрні успіхи пана Дмитра 9 років років тому журналісти пов’язували з родинними зв’язками, зокрема з його тестем Романом Романюком — народним депутатом кількох скликань, спочатку від партії УДАР, а потім — від БПП.

Сьогодні Левченко — безробітний і фігурант численних корупційних розслідувань правоохоронних органів. Його місцеперебування невідоме.

Зокрема, його прізвище згадують у документах БЕБу про закупівлю шин за завищеними цінами для комунального транспорту, в махінаціях із залізничним обладнанням і ремонтними роботами в гуртожитках підприємства. А ще його підозрюють у розкраданні коштів на організації цілодобової охорони об’єктів транспортної інфраструктури Києва. Суму збитків оцінили у сто сім мільйонів гривень.

Мер Кличко звільнив Левченка з посади керівника «Київпастрансу» понад рік тому. Одну з підозр йому вручили в березні цього року, і за часом це збіглося з появою цього будинку на сайті оголошень. Хоча ще раз зазначимо — його він орендував.

Елітна нерухомість, яку продають в Україні / © ТСН

Елітна нерухомість, яку продають в Україні / © ТСН

Маєток Наталії Яресько

Маєток у селищі Лісники, за 20 кілометрів від столиці, раніше належав Наталії Яресько — громадянці США, яка від грудня 2014-го до квітня 2016 року була міністеркою фінансів України. Після відставки вона переїхала до Пуерто-Рико, де теж працювала на державній посаді, пов’язаній з фінансами.

За цей будинок вона довго судилася з колишнім чоловіком і зрештою 2019 року продала. І ось новий власник знову виставив його на продаж. Місцеві кажуть, що новий власник тут зробити нічого не встиг, тож те, що є на фото, було і при Яресько.

Сьогодні за цю резиденцію у класичному стилі просять чотири мільйони триста тисяч доларів США. За ці гроші ви отримаєте сімдесят соток землі та будинок на тисячу триста квадратів, з бомбосховищем і генераторами. А ще шість спалень і десять санвузлів, кожен з яких обладнаний гідромасажною ванною. Є спа-центр із басейном, лазнею і хамамом, а ще домашній кінотеатр.

Ремонт — із найдорожчих матеріалів. Приміром, підлога в більярдній зроблена з карельської берези — це дуже дороге покриття. Коштує від п’ятисот доларів за квадрат. З цієї ж деревини виготовлені й меблі в санвузлах. Автор оголошення вказує на високий рівень комфорту та розкіш.

В історію української економіки міністерка Наталія Яресько вписала своє прізвище, коли уклала угоду з МВФ, згідно з якою виплати за зовнішнім боргом прив’язувалися до ВВП країни. Вище зростання економіки — більші виплати, аж до 2041 року. Економісти назвали цей механізм кабальним.

Маєток першого ексзаступника голови КМДА

Чотири з половиною мільйони доларів — і маєток будівельного магната, учасника списку «Форбс» та експершого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова — ваш.

Помешкання має власний вихід до води. Земельна ділянка — двадцять чотири сотки. Будинок чотириповерховий, із площею майже півтори тисячі квадратів.

В оголошенні зазначається — дизайнерський ремонт зі спа-зоною. На світлинах можна розгледіти хамам, джакузі та басейн 15 на 5 метрів з виходом на терасу і підігрівом води. А ще кінотеатр і серверну. Господарчі приміщення та кухня розташовані в окремому будинку.

Що ж стосується самого Ігоря Ніконова, то його будівельну компанію раніше називали «девелопером Фірташа» і «частиною бізнесів Леоніда Черновецького». Серед скандалів, у яких згадувалася ця компанія, найбільш відомий — це спроби забудувати історичну місцевість Китаїв у Голосіївському районі столиці, а ще знесення 200-річної забудови на вулиці Різницькій і зведення на її місці багатоповерхового бізнес-центру. Це теж охоронна зона історичного Києва, де будівництво хмарочосів заборонено.

Маєток Королевської

А це знову село Лісники. І будинок вартістю вже п’ять мільйонів доларів. Земельна ділянка площею 1,3 гектара, але сама будівля крихітна порівняно з іншими в цьому рейтингу — площею лише шістсот двадцять квадратів. Тут жила і мріяла одіозна політикиня Наталія Королевська.

За документами маєток належить Юрію Королевському — батькові ексдепутатки. Оголошення про продаж розміщене на багатьох торговельних майданчиках і написане міксом української та російської мов.

За майже чверть мільярда гривень новому власникові обіцяють п’ять спальних кімнат, окрему спа-зону з басейном, сауною і тренажерами. А ще власний дендропарк із двома озерами, водоспадом, і дорослими деревами бонсай, туями, березами та сакурами. Також на території два будинки охорони.

Автор оголошення в описі переваг будинку за 5 мільйонів перераховує все — навіть маленькі побутові дрібниці, як-от фен, праска та мікрохвильова пічка.

А що з Королевською зараз? За лічені дні до початку вторгнення Росії вона з чоловіком Юрієм Солодом виїхала з України. Він також був нардепом. У лютому 2023 року вони подали заяви про складання депутатських повноважень. Тоді ж Наталія Юріївна отримала підозру від НАБУ за недостовірне декларування. Зараз вона перебуває в міжнародному розшуку і під слідством у провадженнях, пов’язаних з державною зрадою.

Будинок у Конча-Заспі

Ще один будинок — уже за п’ять мільйонів двісті тисяч доларів. Він розташований на березі річки Козинка в елітному передмісті столиці — Кончі-Заспі.

Чотири поверхи і власний причал. Ділянка пів гектара. Площа будинку — тисяча сто квадратних метрів. На території є все: кінотеатр із професійним обладнанням, спа-зона з відкритим і закритим басейнами, тренажерний зал і гараж на багато машин. Ремонт у будинку автор оголошення називає «американською класикою» і запевняє, що він свіжий.

І все це продає Андрій Лебедь — колись він був пілотом у команді з автоперегонів, спонсором якої був Віктор Янукович-молодший. Батько Андрія — Владислав Лебедь 0 у ті часи керував Державним підприємством «Держпостачання». А ще він власник «Каховського заводу електрозварювального обладнання» і контролював компанію-прокладку, яка надавала послуги «Укрзалізниці» за курсом того часу на 3 мільярди доларів. Де наразі ця родина — невідомо, ми намагалися зателефонувати їм, але номери не відповідають.

Є інформація, що завод, який їм належав у Каховці, знищили росіяни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 27 ЧЕРВНЯ — П’ЯТНИЦЯ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie