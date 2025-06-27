Маєтки Королевської, Яресько та інших посадовців: в Україні продається елітна нерухомість

В Україні продають елітну нерухомість / © ТСН

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На сайтах із продажу нерухомості з’являються будинки колишніх чиновників, народних депутатів, суддів. ТСН знайшла елітні помешкання, власники яких фігурують у корупційних оборудках або держзраді. Будинки вартістю від 3 мільйонів доларів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН.

Будинок, у якому мешкав ексдиректор «Київпастрансу»

Дім на березі річки в елітному київському передмісті Конча-Заспа. Ділянка — один гектар із ландшафтним дизайном і власним пірсом. Сам будинок площею 1400 квадратів. Далі цитати з оголошення — «розкішний ремонт з позолотою, мармуровими елементами декору та сходами з зеленого граніту». На території будинку — басейн, сауна, камінний зал і бібліотека. Рієлтор наголошує, що в будинку — дорогі італійські меблі та сантехніка.

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Останні дванадцять років саме тут мешкав Дмитро Левченко — ексдиректор «Київпастрансу». Цей будинок можна знайти в його декларації — там вказано, що він його орендував від 2012 року. Громадським транспортом столиці Левченко почав керувати 2016-го.

Кар’єрні успіхи пана Дмитра 9 років років тому журналісти пов’язували з родинними зв’язками, зокрема з його тестем Романом Романюком — народним депутатом кількох скликань, спочатку від партії УДАР, а потім — від БПП.

Сьогодні Левченко — безробітний і фігурант численних корупційних розслідувань правоохоронних органів. Його місцеперебування невідоме.

Зокрема, його прізвище згадують у документах БЕБу про закупівлю шин за завищеними цінами для комунального транспорту, в махінаціях із залізничним обладнанням і ремонтними роботами в гуртожитках підприємства. А ще його підозрюють у розкраданні коштів на організації цілодобової охорони об’єктів транспортної інфраструктури Києва. Суму збитків оцінили у сто сім мільйонів гривень.

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Мер Кличко звільнив Левченка з посади керівника «Київпастрансу» понад рік тому. Одну з підозр йому вручили в березні цього року, і за часом це збіглося з появою цього будинку на сайті оголошень. Хоча ще раз зазначимо — його він орендував.

Елітна нерухомість, яку продають в Україні / © ТСН

Маєток Наталії Яресько

Маєток у селищі Лісники, за 20 кілометрів від столиці, раніше належав Наталії Яресько — громадянці США, яка від грудня 2014-го до квітня 2016 року була міністеркою фінансів України. Після відставки вона переїхала до Пуерто-Рико, де теж працювала на державній посаді, пов’язаній з фінансами.

За цей будинок вона довго судилася з колишнім чоловіком і зрештою 2019 року продала. І ось новий власник знову виставив його на продаж. Місцеві кажуть, що новий власник тут зробити нічого не встиг, тож те, що є на фото, було і при Яресько.

Сьогодні за цю резиденцію у класичному стилі просять чотири мільйони триста тисяч доларів США. За ці гроші ви отримаєте сімдесят соток землі та будинок на тисячу триста квадратів, з бомбосховищем і генераторами. А ще шість спалень і десять санвузлів, кожен з яких обладнаний гідромасажною ванною. Є спа-центр із басейном, лазнею і хамамом, а ще домашній кінотеатр.

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Ремонт — із найдорожчих матеріалів. Приміром, підлога в більярдній зроблена з карельської берези — це дуже дороге покриття. Коштує від п’ятисот доларів за квадрат. З цієї ж деревини виготовлені й меблі в санвузлах. Автор оголошення вказує на високий рівень комфорту та розкіш.

В історію української економіки міністерка Наталія Яресько вписала своє прізвище, коли уклала угоду з МВФ, згідно з якою виплати за зовнішнім боргом прив’язувалися до ВВП країни. Вище зростання економіки — більші виплати, аж до 2041 року. Економісти назвали цей механізм кабальним.

Маєток першого ексзаступника голови КМДА

Чотири з половиною мільйони доларів — і маєток будівельного магната, учасника списку «Форбс» та експершого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова — ваш.

Помешкання має власний вихід до води. Земельна ділянка — двадцять чотири сотки. Будинок чотириповерховий, із площею майже півтори тисячі квадратів.

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В оголошенні зазначається — дизайнерський ремонт зі спа-зоною. На світлинах можна розгледіти хамам, джакузі та басейн 15 на 5 метрів з виходом на терасу і підігрівом води. А ще кінотеатр і серверну. Господарчі приміщення та кухня розташовані в окремому будинку.

Що ж стосується самого Ігоря Ніконова, то його будівельну компанію раніше називали «девелопером Фірташа» і «частиною бізнесів Леоніда Черновецького». Серед скандалів, у яких згадувалася ця компанія, найбільш відомий — це спроби забудувати історичну місцевість Китаїв у Голосіївському районі столиці, а ще знесення 200-річної забудови на вулиці Різницькій і зведення на її місці багатоповерхового бізнес-центру. Це теж охоронна зона історичного Києва, де будівництво хмарочосів заборонено.

Маєток Королевської

А це знову село Лісники. І будинок вартістю вже п’ять мільйонів доларів. Земельна ділянка площею 1,3 гектара, але сама будівля крихітна порівняно з іншими в цьому рейтингу — площею лише шістсот двадцять квадратів. Тут жила і мріяла одіозна політикиня Наталія Королевська.

За документами маєток належить Юрію Королевському — батькові ексдепутатки. Оголошення про продаж розміщене на багатьох торговельних майданчиках і написане міксом української та російської мов.

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За майже чверть мільярда гривень новому власникові обіцяють п’ять спальних кімнат, окрему спа-зону з басейном, сауною і тренажерами. А ще власний дендропарк із двома озерами, водоспадом, і дорослими деревами бонсай, туями, березами та сакурами. Також на території два будинки охорони.

Автор оголошення в описі переваг будинку за 5 мільйонів перераховує все — навіть маленькі побутові дрібниці, як-от фен, праска та мікрохвильова пічка.

А що з Королевською зараз? За лічені дні до початку вторгнення Росії вона з чоловіком Юрієм Солодом виїхала з України. Він також був нардепом. У лютому 2023 року вони подали заяви про складання депутатських повноважень. Тоді ж Наталія Юріївна отримала підозру від НАБУ за недостовірне декларування. Зараз вона перебуває в міжнародному розшуку і під слідством у провадженнях, пов’язаних з державною зрадою.

Будинок у Конча-Заспі

Ще один будинок — уже за п’ять мільйонів двісті тисяч доларів. Він розташований на березі річки Козинка в елітному передмісті столиці — Кончі-Заспі.

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Чотири поверхи і власний причал. Ділянка пів гектара. Площа будинку — тисяча сто квадратних метрів. На території є все: кінотеатр із професійним обладнанням, спа-зона з відкритим і закритим басейнами, тренажерний зал і гараж на багато машин. Ремонт у будинку автор оголошення називає «американською класикою» і запевняє, що він свіжий.

І все це продає Андрій Лебедь — колись він був пілотом у команді з автоперегонів, спонсором якої був Віктор Янукович-молодший. Батько Андрія — Владислав Лебедь 0 у ті часи керував Державним підприємством «Держпостачання». А ще він власник «Каховського заводу електрозварювального обладнання» і контролював компанію-прокладку, яка надавала послуги «Укрзалізниці» за курсом того часу на 3 мільярди доларів. Де наразі ця родина — невідомо, ми намагалися зателефонувати їм, але номери не відповідають.

Є інформація, що завод, який їм належав у Каховці, знищили росіяни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 З АЛЛОЮ МАЗУР НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 27 ЧЕРВНЯ — П’ЯТНИЦЯ

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