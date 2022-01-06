Маєток, кілька квартир і колекція картин: яке майно Порошенка потрапило під арешт

Маєток, кілька квартир і колекція картин: яке майно Порошенка потрапило під арешт

Петра Порошенка підозрюють в так званій "вугільній держзраді".

Будинок у Козині біля столиці, кілька квартир у Києві, колекцію картин російських художників, рахунки у банках — Печерський суд заарештував особисте майно Петра Порошенка.

Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Засідання тривало близько трьох годин. Значну частину з цього часу зачитували список задекларованого Порошенком майна. Двічі адвокати п’ятого президента просили відводу судді Віти Бортницької. Вони переконували суд, що Петро Порошенко не є підозрюваним, адже йому, нібито, так і не вручили підозру.

Незважаючи на аргументи адвокатів, суддя пристала на бік обвинувачення, яке, підозрює Петра Порошенка в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Наразі він перебуває за кордоном і збирається повернутися 17 січня.

Відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі мільярда гривень.

Печерський суд арештував майно Петра Порошенка | Новини України

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Сьогодні, 6 грудня, стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка. Згодом у партії "Європейська солідарність" повідомили, що Печерський районний суд Києва наклав арешт не тільки на майно депутата, а на активи і рахунки “Прямого” та “5 каналу”.

Читайте також: