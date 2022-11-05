Майно профспілок може стати державною власністю: Верховна Рада підтримала законопроєкт

Йдеться про десятки та сотні готелів, санаторіїв, які держава планує продати інвестором.

Таким чином можна залучити більше податків до держбюджету.

Чи погоджуються з цим самі профспілки - повідомляє ТСН.

Столичний Жовтневий палац, будівля профспілок на майдані Незалежності, сотні санаторіїв та готелів по всій Україні – величезна кількість майна. А от хто власник – це питання вирішують між собою держава і федерація профспілок уже кілька років.

Утім, чому держава досі не опікувалася цим майно – загадка. Але зараз на ці об’єкти – конкретні плани.

Голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зауважив, що це майно має бути розпроданим, тому що сьогодні - це джерело прибутку.

«Джерело грошей, яких у держави немає взагалі під час війни. За мінімальними підрахунками - майно профспілок вартує плюс-мінус від двох мільярдів доларів США», - сказав він.

Однак у федерації профспілок України категорично проти цього законопроєкту.

Заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко зазначив, що це майно завжди було профспілковим.

«Ніколи в цій історії воно не було державним. Жодного реєстрового запису, що це майно державна власність – не існує», - додав він.

Утім право власності держави підтверджено у Верховному Суді України та Міністерством юстиції.

Федерація профспілок уже майже 30 років не тільки розпродує об’єкти нерухомості, а й безплатно використовує державну власність, отримуючи прибутки від її комерційного використання, в тому числі коштом здачі приміщень в оренду.

Ба більше, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації профспілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств оформлювали відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Схему викрили у Державному бюро розслідувань.

Раніше Печерський районний суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що були у користуванні Федерації профспілок через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.

Раніше у липні 2022 року повідомлялося, що приватизоване за безцінь профспілкове майно хочуть забрати й віддати державі.

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