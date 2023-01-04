Майорить в мороз і сніг. Хто і як піднімає найбільший прапор України над Києвом

Роботи з його підняття виконуються групою фахівців, а прапор, який був над столицею на початку війни передали до музею.

Від початку війни на схилах Дніпра в Києві майорить прапор України, який встановлено на найбільшому флагштоці висотою в майже 90 метрів. Прапор і до цього розвівався, але саме з 24 лютого він став справжнім символом незламності для мешканців лівого берега столиці.

"Майорить!", - писали вони в соціальних мережах в лютому, березні та квітні, коли ситуація навколо міста була критичною. "Майорить!", - пишуть вони і зараз, коли незламне місто виживає після ракетних обстрілів та відключення електрики.

Сайт ТСН. ua вирішив дізнатись, хто ж піднімає головний прапор над столицею. Про особливості роботи нам розповів Володимир Шарій, директор КП "Спецжитлофонд", на балансі якого знаходиться об’єкт.

Хто піднімає прапор нашої держави - одна людина, чи цілий колектив?

Державний прапор України обслуговується групою технічних спеціалістів відповідно до регламенту. Фахівцями здійснюється постійний моніторинг стану самого полотна і технічне обслуговування механізмів та вузлів флагштоку.

Напевно є людина, яка натискає кнопку і прапор України піднімається на висоту до 90 метрів автоматично? Розкажіть про цю людину.

Для того, щоб підняти прапор автоматично необхідно виконати ряд кроків затверджено технічним регламентом. Перевірити кріплення, механізми, замінити карабіни. Вага прапору в залежності від матеріалу становить від 45-60 кілограм. Роботи з його підняття виконуються групою фахівців.

Розмір полотнища чималий - 16 на 24 метри, як часто доводиться замінювати прапор?

Заміна здійснюється не рідше 1 разу на місяць. Але в залежності від погодних умов, вітрових навантажень та стану полотна приймається і погоджується в установленому порядку рішення, щодо заміни полотна.

В перші дні війни, коли ворог був на підступах до Києва прапор майорів над Дніпровськими схилами. Як працювалось саме в цей період?

З почуттям величезної відповідальності проводились всі передбачені регламентом технічні нормативи. Через вітрове пошкодження полотна 5 березня 2022 року за погодженням з керівництвом Києва було прийнято рішення про заміну головного прапора держави. Інформація про технічні роботи була анонсована через засоби масової інформації. А прапор, що майорів в перші дні війни, було передано до Національного музею історії України у другій світовій війни для розміщення в фонді музею.

Що стає найбільшою причиною для пошкодження прапора – сніг, дощ, мороз, вітер?

Найбільш частою причиною пошкодження є вітрове навантаження та ожеледь. При збільшенню сили вітру прогнозованому чи поточному (іноді природа буває непрогнозованою) до певних величин приймається рішення про зменшення висоти розташування прапора. Ми його приспускаємо. Це робиться з міркувань збереження (зниження навантаження на верхню частину конструкції) так і самого полотна.

Скільки часу займає підняття та спускання прапора?

Середній час на заміну залежить від багатьох факторів. Узагальнений норматив заміни 90 хвилин. Підняття - 7 хвилин. Спуск - 6 хвилин. Час може корегуватись в залежності від погодних умов, вологості і сили вітру.

З якого матеріалу і де саме зроблений головний прапор України?

Полотна державного прапору вироблені з комбінованих матеріалів в Україні.

Кажуть, що є чотири комплекти полотна прапору на літо, осінь, весну та зиму. Чи це так?

Так. Для різних кліматичних умов і відповідно температурних режимів використовуються різні типи тканин, що мають різну щільність і вагу.

Скільки разів міняли головний прапор України під час війни і чи були дні, коли його не піднімали?

Військовий стан не є причиною відхилення від регламенту. За погодженням з керівництвом міста Києва проводились планові технічні роботи.

Чи готується якийсь спеціальний прапор до дня, якого чекають всі українці, а саме до дня Перемоги?

Для державних свят відповідно до регламенту використовується спеціально виготовлений державний прапор України передбачений Конституцією України. Ми віримо, що такий день обов’язково настане. Кожен на своєму місці наближує нашу Перемогу.

Нагадаємо, що найбільший флагшток було встановлено в Києві в 2020 році. Він майже на 20 метрів вищий, ніж його "побратими" у Дніпрі на Соборній площі та на центральній площі Білорусі, і на третину вище, ніж флагшток, яким постійно хваляться в Москві.

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