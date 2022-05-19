Майстри відтворили вишиванку Бандери, але є в колекціях орнаменти, які сучасникам не повторити

Майстри відтворили вишиванку Бандери, але є в колекціях орнаменти, які сучасникам не повторити

Вишиту сорочку Степана Бандери відтворила львівська майстриня і вона стала експонатом Чернівецького музею вишиванки, відкриття якого мало відбутися цьогоріч, але через війну цього поки що не сталося.

ТСН побачила ексклюзивний виріб й інші унікальні вишиванки з колекції буковинського етнографа.

Засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк показує приміщення, де вже мав запрацювати музей. У березні хотіли починати капітальний ремонт приміщення - завадила війна. «Це будуть відшиті сорочки і з допомогою доповненої реальності, 3D технологій про ці сорочки розповідатимуть самі історичні герої», - каже засновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.

Поки у майбутньому музеї вишиванки лише голі стіни, але вже є перший експонат. Це вишита сорочка Степана Бандери - її майстриня відтворила по світлині видатного українця. Єдиній - де він у вишиванці. «Оскільки ми бачимо візуально чорно-білу фотографію, то ми зробили її наближену копію, ми не стали фантазувати. Навіть не чорну, а це графіт», - каже керівниця проєкту "Вишиванка в одязі видатних українців" Тетяна Зез.

На вигляд вона дуже проста: вишита хрестиком, одним кольором. Саме таку і носив Степан Андрійович. На створення копії його вишиванки львівська майстриня витратила 8 днів. «Ця сорочка сподіваюся стане дуже цінним символом для кожного сучасного українця», - додає Олеся.

Якщо у майбутньому музеї вишиванки будуть сучасні 3D ефекти, у іншому - існуючому музеї української діаспори, навпаки, вся історія вишитих сорочок. Експонатам тут понад 100 років. «В генах з покоління в покоління передавалося оце відчуття гармонії, пропорції, колористики», - зазначаються працівники.

Буковинські вишиванки ХІХ сторіччя зібрав етнограф Микола Шкрібляк. Він показує одну зі своїх улюблених сорочок. «Особливо ці скісні рукави дуже гарно передані в колористиці того періоду і взагалі нашого буковинського краю», - каже чоловік.

Від барвистих вишивок розбігаються очі. На найстаріших сорочок у музеї орнамент, який сучасні майстрині не вишивають. «Унікальні вони тим, що орнамент тут вишивається за малюнком. Це справжні паєтки, яким 150 років», - показують експонат працівники.

Чоловік збирає старі сорочки вже 40 років. Відшуковує їх по селах, а за потреби реставрує. «Щоб не виїхала за кордон, щоб не була перерізана, перекроєна, знищена, перепродана, не втратила своє походження і свою історію», - каже Микола.

В кожної сорочки своя історія - за барвистими орнаментами, без перебільшення, криються і горе, і надія, і віра. «Жінка, яка відсиділа майже 25 років за українську ідею, повезла в Сибір традиційну Заставнівську сорочку 50-тих років. Ця сорочка повернулася на Буковину. Її сестричка передала мені її в колекцію», - показує колекціонер.

Придбати сорочки з цієї колекції прагнули відомі політики та естрадні зірки, але вишиванки не продаються. Етнограф каже: хоче, щоб їх бачили і пам’ятали свою історію усі українці.

Ексклюзивний виріб: львівська майстриня відтворила вишиту сорочку Бандери

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