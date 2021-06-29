Майстрині створили фактурну вишиту мапу України з натуральних каменів і шкіри

Флешмоб «Art Map Ukraine» запустила у соцмережах вінничанка Ольга Петлюк.

Бісером, блискітками, натуральним камінням і шовковими нитками. Майстрині з різних регіонів об’єднались і вишили фактурну карту України.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Флешмоб «Art Map Ukraine» запустила у соцмережах вінничанка Ольга Петлюк. Дизайнерка запропонувала вишивальницям зобразити Україну. Охочих з’явилось стільки, що майстрині буквально змагались за те, хто яку область гаптуватиме. Врешті вишили 70 фрагментів із річками, лісами, горами й містами. Усе збирали докупи у Вінниці, де й презентували мапу. «Ми хотіли взяти саме фактурою, гори камінням, Карпати – натуральним камінням, в Криму - технікою спеціальною фактура надається шкірою», - розповідає дизайнерка Ольга Петлюк.

Композицію повезуть містами, а зберігатиметься вишита Україна в музеї Острозької академії.

«Об’єднує нас дійсно Україна. Тут за кожним клаптиком є таємне послання, ось на Донбасі – Донбас це Україна, Крим – це Україна. В мене чоловік вболівальник, в мене тут зашито « Україна, вперед». Це справжні емоції і справжнє об’єднання», - каже майстриня Ельвіра Гонтар.

Новини України: майстрині з різних регіонів створили фактурну мапу країни

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