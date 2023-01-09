Майстриня із Вінниччини за вигаданою нею методикою створює в’язані картини: війна додала у витвори танки і літаки

Про дивні витвори Марії Манько із Тиманівки почули туристи і почали їздити до світлиці, а її полотна з’явились у столичному музеї Івана Гончара.

В’язані танки, літаки та українські воїни – 82-річна Марія Манько із Вінниччини створює картини перемоги. Раніше свої полотна майстриня вишивала, а коли почав підводити зір, всі елементи вив’язує гачком і кріпить на полотно. Її хата схожа на картинну галерею, куди вже навідуються туристи, йдеться в ТСН.

У хаті-світлиці пані Марії десятки дивакуватих полотен - на них багато квітів, а також лебеді, вівці, коти та собаки. Кожна картина має свою сюжетну лінію. Персонажі на полотнах не вишиті, а в’язані гачком, розповідає пані Марія. Це її власна унікальна технологія. “На очі мені зле було, я не могла бачити і почала в'язати, від 14 року я займаюсь цим кручечком”, - каже жінка.

Готові в’язані фігури вона клеїть на полотно. “Я спробувала, клеїться. Назви йому немає - пшеничну білу муку заколотила, буде тримати, де подінеться, а ще добре притиснути”, - показує майстриня.

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Про дивні витвори Марії Манько із Тиманівки почули туристи і почали їздити до світлиці, а її полотна з’явились у столичному музеї Івана Гончара. “Як вона вже почала природу робити, я не знаю звідки вона це бере. А гості приходять, до нас багато зараз приходять, всі в захваті”, - твердить донька Марії.

Про пані Марію етнографи почали знімати документальні фільми, бо жінка - справжня берегиня фольклору.

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів майстриня більше не в’яже квітів. У хаті з’явилась картина, де на полотні танк із українським прапором, два воїни та наші винищувачі. “Почалась війна і я почала це в'язати. Думаю так хлопці у воєнному на війні, танк, літаки летять, а це мальви”, - показує жінка.

Своїх картин Марія Манько не продає, але тепер думає чи не виставити на аукціон картину із танком та українськими воїнами, аби допомогти армії. “Я б квітки день ніч вязала, щоб тільки тих танків не було в нас, щоб закінчилась швидше війна, щоб ми були спокійні, щоб діточки були спокійні”, - каже пані Марія.

Вона вже малює в уяві, якою буде наступна картина, на ній – зобразить нашу перемогу. “Що солдати йдуть додому, всі і всі їх зустрічають з квітами, все одно б таке нав’язала, щоб тільки сказали перемога, я б цілу ніч не спала б, що це б наші діточки вернуться додому”, - переконує майстриня.

Так і буде впевнена, бо на цьому полотні хоче передати любов і молитви усіх українських матерів.

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