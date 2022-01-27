Майстриня з Броварів наростила рекордні 995 сантиметрів штучних нігтів

Після фіксації рекорду майстриня зняла нігті і закріпила їх на спеціальний браслет.

12 з половиною тисяч стразів, пів кіло гелю та трохи понад три години роботи - знадобилося майстрині з манікюру з Броварів, аби наростити сумарно майже 995 сантиметрів штучних нігтів. І таким чином - встановити новий національний рекорд, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 січня.

Нетиповий сеанс манікюру відбувся у Броварах на Київщині. І все - заради нового рекорду України. Броварчанка Вікторія Бондаренко на 18-му році роботи у нейл-індустрії вирішила - досить нарощувати традиційні нігті

Чинний же світовий рекорд у цій номінації належить чоловікові зі штучними нігтями завдовжки 121 см.

Думки дівчат, які спостерігали за дійством, розділилися

Окрім родини та друзів, підтримати Вікторію прийшов ще один броварчанин-рекордсмен Василь Закревський. Незрячий масажист встановив рекорд України - 26 годин безперервного масажу. ТСН розказувала його історію на початку грудня.

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Після фіксації рекорду майстриня зняла нігті і закріпила їх на спеціальний браслет. До цього, її модель спробувала як воно - жити з 2-метровим манікюром: чухала голову, підіймала монетку з підлоги, і - чистила картоплю. У планах Вікторії - подаватися вже світовий рекорд.

Кореспондент ТСН Юлія Ткач.

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