"Майте заощадження і у валюті, і у гривні": експерт спрогнозував курс долара

Гривня на готівковому ринку стрімко укріплюється. Але експерти попереджають, що ситуація може змінитися й уточнюють, коли саме.

В ефірі "Суспільного" під час телемарафону доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Т. Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач розповів, що буде з курсом валют через нові зобов’язання України перед МВФ.

"З валютою все буде добре. Бо насправді ці умови МВФ - це не натомість, це на радість. Переважна більшість вимог МВФ співпадає з вимогами експертного середовища щодо антикорупції, щодо фінансової системи і її стабільності. Питання в тому, що це має відбутися миттєво. Програма розширеного фінансування передбачає поступові зміни, які мають відбутися в українській економіці і з приватизацією, і з тим самим валютним курсом. На валютний курс впливає в меншому ступені МВФ, хоча позитивно впливає, звичайно, надходження грошей до золотовалютних українських резервів. Основне — в Україні мало гривні, а багато доларів. Ми отримуємо єврову, доларову допомогу. Аграрії продають власні долари для того, щоб за гривні закуповувати на внутрішньому ринку необхідне насіння, захист для рослин, техніку тощо. Тому витрати відповідно несуть в гривнях. Через це курс гривні посилюється, гривня потрібна бізнесу, громадянам", - сказав він.

З його слів, дефіциту долару, як раніше, вже немає.

"Долар цього року втримається в діапазоні до 42 гривень. При чому є позитивні сценарії, за яких гривня може укріплюватися і триматися на рівні 37-38 гривень. Я є оптимістом з тієї причини, що обсягу допомоги ми будемо отримувати все більше. Це лише самий початок, буде більше грантів, буде більше інших видів допомоги. Резерви Національного банку зростають, вони зараз найбільші від 2011 року. Відповідно у нас є можливість втримати цей курс. Більш того — ми зменшили закупівлі та імпорт енергоносіїв. Це теж знижує тиск на гривню. Нам всім варто менше турбуватися про курс. Він, звісно, важливий. Звісно, майте заощадження і у валюті, і в гривні. Не чурайтеся гривні. Гривні — міцна валюта, вона забезпечена і дає нам можливість тримати нашу економіку. Тому не бійтеся інвестувати в гривню, брати в кредити гривню. Все це дуже позитивно", - додав він.

Нагадаємо, в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що найближчим часом в Україні може здешевшати курс долара. Однак зниження курсу не буде значним.

НБУ планує тримати долар на рівні 36,56 грн до того моменту, поки ситуація на валютному ринку не покращиться, а інфляція не стабілізується.