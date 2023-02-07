"Маю надію, що мене не посадять": відомий телеведучий Несміянов, який від березня на фронті, отримав повістку (фото)

Чоловік каже, що не може залишити бойову частину, щоб "розбиратися з папірцями".

Відомий в Україні активіст та телеведучий, а нині - військовослужбовець Максим Несміянов отримав повістку, перебуваючи від березня минулого року на бойових завданнях.

Про це Несміянов розповів в коментарі для ТСН.ua.

"Перебуваючи з березня минулого року в військовій частині, я отримав на свою київську адресу повістку, – здивовано каже Максим Несміянов. – На початку війни було таке, що військомати перегружені. Я одразу пішов до військової частини, зробив так, як робили тоді багато людей. Я прийшов до підрозділу, там подивились мої документи, взяли на облік, видали форму. Почав служити. В жовтні мені зателефонували з військомату (центру комплектування – Ред.) та запросили до себе. Я відповів, що знаходжусь в Донецькій області. Працівнику військомату я надіслав фотографію військового квитка і більше питань до мене не було. Зараз, дві години тому, вони принесли мені повістку. Але ж я перебуваю на бойовому завданні. Я не можу нікуди їхати! Не розумію, навіщо мені прислали. Мабуть, виникли проблеми з базами даних. Я так це розумію. Це ж безглуздість буде, якщо я покину бойову частину та поїду розбиратись з папірцями".

"Цікаво, а повістка є підставою, щоб мене з частини до Києва відпустили. Служу з 10.03.2022, але чомусь мене знову призвати хочуть. Маю надію, що мене не посадять", – написав Несміянов на своїй сторінці у facebook.

Своєю чергою, наші джерела в Міністерстві оборони припустили, що такі ситуації "іноді трапляються".

Нагадаємо, є кілька поважних причин, за яких поважних військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК.

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