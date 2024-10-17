“Мають нести персональну відповідальність”: військовий — про зниження призовного віку і мобілізацію 19-річних

Молоді мобілізовані хлопці, з одного боку, мають кращу фізичну підготовку. Втім є інша категорія чоловіків, які мають “нести персональну відповідальність” зі зброєю в руках за події, які сьогодні відбуваються в Україні.

Таку думку висловив бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Я об’єктивно не знаю статистику по старших людях, які залишилися. На рахунок примусової мобілізації саме молодих, з одного боку, у них об’єктивно краща фізична підготовка. Але я ніколи не розумів, чому, якщо якийсь чоловік має дитину, це якось його виправдовує в очах його сім’ї, чому він не бере до рук зброї. Навпаки, якщо він має дитину, він вже має якесь продовження роду. На мою думку, якщо в нас достатньо людей старшого віку, 30+, частина провини на них є за те, що відбувається зараз. Я вважаю, що вони мають нести персональну відповідальність зі зброєю в руках”, — каже військовий.

Аліна Туришин і бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” / Фото: ТСН.ua

За його словами, 18-20-річні хлопці, які закінчують школи, університети, йдуть на війну і гинуть, народилися вже в тій країні, яку успадкували від тих минулих поколінь.

“Тому я вважаю, що однозначно молоде покоління має брати до рук зброю, але якщо ми говоримо про більш молоде покоління, я схиляюсь до того, що це можуть бути і старші люди, але повинні більш кваліфіковано підходити до їх підготовки. У випадку, якщо в них, наприклад, не дозволяють умови. Бо всі ми розуміємо, що деякі навчальні центри живуть по принципу якихось радянських затягів і вони там займаються бозна чим, вчаться марширувати, але не вміють поводитися зі зброєю”, — каже бойовий медик.

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