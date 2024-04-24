"Мають воювати не люди": що кажуть військовозобов'язані у Польщі, яким припинили надавати консульські послуги

Українці обурені тим, що не можуть отримати паспортів за кордоном.

Міністерство закордонних справ України пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку. У відомстві кажуть - призупинення пов’язане з ухваленням Верховною Радою нового закону про мобілізацію. І після набуття ним чинності всередині травня поновиться з новими вимогами. Напередодні в закордонних підрозділах ДП "Документ" - призупинили видавати готові документи. Тобто, всі, хто вже замовив і сплатив цю послугу, не зможуть отримати нові паспорти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентка "Радіо Свобода" у Варшаві Наталки Волосацької спеціально для ТСН.

Як Кулеба пояснив призупинення консульських послуг військовозобов'язаним

Сидіти за межами держави і отримувати від неї послуги не вийде. Такими словами пояснив призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном міністр Дмитро Кулеба. Своє рішення він назвав захистом інтересів Україні в умовах повномасштабної війни.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - наголосив Кулеба.

Цитата Кулеби

Відмова від надання консульських послуг без відповідних військово облікових документів передбачена в ухваленому законі про мобілізацію, який ще не вступив в дію. Протягом двох місяців після набуття законом чинності всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті.

Українці за кордоном бідкаються на "корупцію" та кажуть, що "воювати має техніка"

Біля консульського відділу у Варшаві чоловіки лише з оголошення на брамі довідалися про рішення МЗС, здивувалися і обурилися, бо дехто вже отримав відмову.

"Загубив паспорт, у хочу відновити цей паспорт, ну і немає нікого, з понеділка і така справа. Погано до цього ставлюся, в мене тут родина, жінка, діти і тепер я мушу повертатись до України, щоб підтвердити свою особу, ну так виходять. Або якісь там документи будуть видавати у воєнкоматі щось такого, сам нічого не знаю ще", - каже Владислав.

Владислав

"Це права людини нарушаються. Я так думаю, по перше. По друге, я думаю, що зараз дуже сильна корупція в Україні. Зараз в цей час мають воювати не люди, а має техніка воювати. І для чого створені президенти, для чого створені депутати? Для того щоб війни не допустити", - каже Станіслав.

Станіслав

Зазвичай у консульствах українці за кордоном оформляють паспорти або продовжують дію документа, вносять дані про неповнолітніх дітей, змінюють водійські посвідчення, отримують нотаріальні послуги та реєструють акти цивільного стану.

Фактично одночасно з рішенням призупинити надавати консульські послуги чоловікам за кордоном у ДП "Документ" зависла база і там перестали видавати вже готові паспорти і чоловікам, і жінкам. Люди, які прийшли, щоб отримати документи не вірять в технічні причини, припускають не видають паспорти через закон про мобілізацію.

"Народ дуже незадоволений, злий і говорили навіть, що хочуть штурмувати просто. От так виглядає. Ви вірите, що система не працює? Думаю, що ні. Вони просто коли зʼявився цей документ, вони вирішили в один день все припинити, обрубати і все. Я думаю, що це не повʼязано з цим, якось це буде підозріло. Від 16 року я знаходжуся і якраз хотів продовжити документи щоб все мати в порядку, але не вийшло", - каже Микита.

Черги у ДП "Документ"

Скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном

За оцінкою Інституту демографії та соцдосліджень, у країнах ЄС зараз перебуває до 850 тисяч чоловіків призовного віку.

В своїх роз"ясненнях Міністерства закордонних справ - ще раз нагадало про обов'язок поновлювати військовозобов'язаним громадянам свої данні в ТЦК і пообіцяло, що після того, як закордонний українець це зробить, консульські послуги будуть поновлені в повному обсязі. Проте, тимчасове припинення вочевидь протриває до набуття чинності нового закону про мобілізацію. Тобто, до 17 травня. Проте, у разі надзвичайної ситуації, дипломатичні установи допомагатимуть усім, хто цієї допомоги потребуватиме.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МЗС призупинило консульські послуги! До чого готуватись чоловікам за кордоном?

Нагадаємо, МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово призупинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

В Мережі розкритикували звістку про припинення консульських послуг чоловікам.

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