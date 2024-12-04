Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мають воювати всі": 23-річний воїн з передової розповів, чому пішов захищати Україну

"Мають воювати всі": 23-річний воїн з передової розповів, чому пішов захищати Україну

"Студент"

Українські захисники із Запорізького напрямку розповіли про ситуацію на фронті.

Пекло для росіян організовують гармаші 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку. Знищувати якомога більше окупантів допомагає американська самохідна артустановка Paladin. Армійці кажуть - ворог боїться їхніх точних ударів, а тому намагається знищити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес. 

Самохідна установка Paladin цілодобово працює по окупантах. 

"Ми їх просто вбиваємо, окупант, який прийшов воювати тут, тут і загине, вони мають це всі розуміти", - каже командир самохідного артилерійського взводу 118 ОМБР "Студент".

Аби знатися на роботі Paladin екіпаж пройшов навчання у Німеччині. 34-річний командир гармати на псевдо "Поляна", каже, росіяни дуже бояться цієї техніки, яка б'є чітко та влучно.

"У нас різні снаряди є і дуже багато видів, ця машина взагалі стріляє 14 видів боєприпасів", - каже "Поляна". 

"Поляна"

Росіяни намагаються зупинити наших воїнів великокаліберною зброєю, керованими авіабомбами, але найбільше безпілотниками. Проти них у руках армійця "Кевіна" антидронова рушниця "Ракета". Воїну 53 і вже місяць як він працює у 118 бригаді.

"Кевін"

23-річний воїн на псевдо "Студент" після закінчення військової кафедри та перекваліфікації на артилериста пішов до війська добровільно.

"Я не можу дивитися відео, читати новини, що хлопці мого віку гинуть. Я не з тих людей, які дасть задню, залишить державу і буде десь сидіти за кордоном, якщо воюють, то мають воювати усі", - каже "Студент"

Росіяни не полишають спроби просунутись на Запорізькому напрямку. Але українські воїни готові гостинно зустріти їх вітаннями Paladin.

Воїни 118 окремої механізованої бригади кажуть - вмотивовані нищити росіян до останнього ворога. Адже взялися захищати рідну землю і родину, яка чекає на них вдома.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН Новини 07:00 4 грудня. Вирок вбивцям підлітків в Німеччині! Воєнний стан в Кореї!

Нагадаємо, СБУ затримала агентку РФ

Читайте також: 

Новини ТСН 06:00 4 грудня. Саміт НАТО, суд щодо ДТП в Дніпрі, ситуація на фронті

Новини ТСН 06:00 4 грудня. Саміт НАТО, суд щодо ДТП в Дніпрі, ситуація на фронті
Наступна публікація