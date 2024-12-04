"Мають воювати всі": 23-річний воїн з передової розповів, чому пішов захищати Україну

Українські захисники із Запорізького напрямку розповіли про ситуацію на фронті.
Пекло для росіян організовують гармаші 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Запорізькому напрямку. Знищувати якомога більше окупантів допомагає американська самохідна артустановка Paladin. Армійці кажуть - ворог боїться їхніх точних ударів, а тому намагається знищити.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.
Самохідна установка Paladin цілодобово працює по окупантах.
"Ми їх просто вбиваємо, окупант, який прийшов воювати тут, тут і загине, вони мають це всі розуміти", - каже командир самохідного артилерійського взводу 118 ОМБР "Студент".
Аби знатися на роботі Paladin екіпаж пройшов навчання у Німеччині. 34-річний командир гармати на псевдо "Поляна", каже, росіяни дуже бояться цієї техніки, яка б'є чітко та влучно.
"У нас різні снаряди є і дуже багато видів, ця машина взагалі стріляє 14 видів боєприпасів", - каже "Поляна".
Росіяни намагаються зупинити наших воїнів великокаліберною зброєю, керованими авіабомбами, але найбільше безпілотниками. Проти них у руках армійця "Кевіна" антидронова рушниця "Ракета". Воїну 53 і вже місяць як він працює у 118 бригаді.
23-річний воїн на псевдо "Студент" після закінчення військової кафедри та перекваліфікації на артилериста пішов до війська добровільно.
"Я не можу дивитися відео, читати новини, що хлопці мого віку гинуть. Я не з тих людей, які дасть задню, залишить державу і буде десь сидіти за кордоном, якщо воюють, то мають воювати усі", - каже "Студент"
Росіяни не полишають спроби просунутись на Запорізькому напрямку. Але українські воїни готові гостинно зустріти їх вітаннями Paladin.
Воїни 118 окремої механізованої бригади кажуть - вмотивовані нищити росіян до останнього ворога. Адже взялися захищати рідну землю і родину, яка чекає на них вдома.
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Нагадаємо, СБУ затримала агентку РФ.
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