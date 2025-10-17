Майже всі російські ракети не збила ППО під час останньої атаки: Жданов попередив про небезпеку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Російська армія майже повністю «погасила» Полтаву під час останньої масованої атаки. Справа в тому, що в України недостатньо комплексів ППО.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

У ніч проти 16 жовтня Росія здійснила масований удар по Україні. Війська РФ запустили 320 ударних дронів і 37 ракет різних типів. На жаль, українська ППО змогла знищити лише п’ять ракет. Основний удар припав на енергетичні об’єкти, найбільше постраждали Полтавська та Харківська області.

Реклама

«Причому не тільки газовидобування, а й газотранспортну систему теж. Вони застосовують і „Шахеди“, які намагаються знищити нашу інфраструктуру. Але основний тягар і найбільшої шкоди нам завдає балістика. Там у нас з комплексами протиракетними взагалі погано. Балістичні ракети спокійно долітають до своєї цілі, а вони мають найбільшу руйнівну силу на сьогоднішній день», — каже експерт.

Якщо говорити з військового погляду, за словами Олега Жданова, Росія йде за цілеспрямованим планом — «винесення» всієї енергетики нашої країни.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, відбудеться п’ята за цей рік зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Цього разу президенти поговорять за неформальним обідом у Білому домі.