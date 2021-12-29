Майже 200 пасажирів другу добу не можуть вилетіти із Запоріжжя до Єгипту

Майже 200 пасажирів другу добу не можуть вилетіти із Запоріжжя до Єгипту

Виліт мав відбутися ще 28 грудня о 8 годині ранку.

В аеропорту Запоріжжя другу добу поспіль не можуть відправити у рейс пасажирський літак до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Про це повідомили ТСН.ua втомлені чеканням та відсутністю пояснень ситуації пасажири.

За словами співрозмовників ТСН.ua, 186 пасажирів змушені поневірятися то в аеропорту, то на борту літака, який ніяк не злетить. Виліт рейсу QU6231 Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх мав відбутися ще 28 грудня о 8 годині ранку.

У середу, 29 грудня, о 15.40 для пасажирів знову провели посадку на літак, але він досі не злетів. “Ми сидимо в задусі, на борту багато дітей. Представники аеропорту знущаються з нас”, - жаліється одна із пасажирок.

“Причини не пояснюють, зверталися до адміністрації аеропорту, представників компанії “Анекс тур”. Сидимо в літаку, у закритому просторі. У літаку багато людей похилого віку”, - розповів ситуацію ще один співрозмовник ТСН.ua.

За попередньою інформацією, аеропорт не може надати безпечні умови для польоту, оскільки літак обмерзлий, а реагенту для його розморожування, начебто, немає.

Нагадаємо, раніше в Італії внаслідок затримки рейсу "Мілан - Київ" авіакомпанії Wizz Air понад сотня українських мандрівників застрягла в аеропорту.

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