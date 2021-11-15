Майже 50 снарядів руйнували будинки в Невельському: місцеві розбирають завали і розповідають, як рятувались

Майже 50 снарядів руйнували будинки в Невельському: місцеві розбирають завали і розповідають, як рятувались

Люди перебираються у сусідні, давно покинуті будинки, які вціліли.

На Сході, неподалік Невельського - проросійські бойовики обстріляли машини військових медиків. Поранений воїн нині у шпиталі, його стан тяжкий. Поцілили найманці і по цивільних: два будинки геть зруйновані, ще сім – побиті скалками. Під завалами опинилося двоє місцевих: 65-річний чоловік та 63-річна жінка. З-під уламків їх витягали рятувальники.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

«Я прокинулась, лише з постілі встала, ще сиділа, а воно як лясне, посипалося все», - розповідає одна із постраждалих.

Людмила Олександрівна минулу ніч провела у сина, він живе на сусідній вулиці і його хата вціліла. Снаряд повністю знищив будинок жінки. Каже, вибиралася з руїн ще під обстрілами. «Так по кучі цій і полізла, де завалено. Ноги поранила, зараз ледь ходжу» , - додає жінка.

68-річну жінку врятувало те, що вхідні двері ударною хвилею відкинуло на сусіднє подвір’я і звільнило прохід. Жителям іншого будинку пощастило менше - подружня пара вибратися самотужки з-під завалів не змогла. На допомогу прийшли сусіди, згодом приїхали рятувальники.

Вцілілі речі та харчі з холодильника родина Нелі Іванівни переносить до будинку напроти, з якого власники виїхали ще на початку війни. Родина ж Плітіциних лишилася в Невельському, не захотіли залишати господарство. До того ж декілька років тому будинки на їхній вулиці утеплили, а старий дах замінили на новий. Гадала, війна їх не зачепить.

Снарядами окупанти гатили по селищу пошкодивши з десяток будинків. Цей калібр заборонений Мінськом.

Половина будинків цього селища після обстрілу зруйновані повністю, або пошкоджені. Місцева адміністрація нині фіксує руйнування, а поліція зухвалий обстріл окупантів назвала порушенням законів та звичаїв війни.

Військові кажуть - селище мінімум в 5 кілометрах від лінії фронту, а тому окупанти точно знали, в кого б’ють прицільно. «Випущено було близько 50 снарядів. Їм байдуже, хто тут живе, тому вони так нахабно показали свою присутність», - кажуть військові.

Новини з фронту: під завалами через обстріли опинилося двоє місцевих

Обстріл російські найманці вели з окупованого Лозового. Хоч гатили і вночі, втрат серед місцевих на щастя немає. А от серед військових один поранений. 53-річний санітар не встиг дістатись до укриття. Військовослужбовця вже прооперували, він і досі у тяжкому стані. Та хлопці певні, бойовий санітар скоро повернеться у стрій.

Тим часом Людмила Олександрівна чекає на онуків, аби разом розібрати під завалами речі. Не зважаючи на поранені ноги радіє, що лишилася живою. «Будемо якось виживати, що поробиш. Слава Богу, що живі», - каже жінка.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання