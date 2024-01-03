Майже 700 людей залишились без житла: наслідки ракетних ударів по Київщині та що кажуть потерпілі

ТСН побула у Вишневому, де російська ракета впала на житлові будинки.

Масована ракетна атака росіян забрала життя двох людей у Київській області. У місті Вишневому внаслідок атаки уламками пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Більш як 700 мешканців цих багатоповерхівок тепер потребують тимчасового житла. Оскільки в оселях вибуховою хвилею винесло вікна та двері.По допомогу медиків звернулися 16 людей, серед них – дитина.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Рятувальники Київщини першими прибули на місце падіння російської ракети у Вишневому. Посеред двору величезна вирва, навколо розкидані уламки крилатого боєприпасу. Повітряна тривога ще триває, але не всі можуть спуститися в укриття.

Вибуховою хвилею двері у під’їздах або зірвані з петель, або заклинило. Так само, як і в квартирах жителів багатоповерхівки.

Наслідки удару по Київщині

Деблокованим жителям надавали першу медичну допомогу. Переважно це різані рани від уламків скла. До медиків звертається 16 постраждалих, серед них є діти.

"Ми вже привикли до цих ракетних атак, а коли почула свист взяла дитину на руки і в коридор між двох стін, але все одно скло полетіло і поранило дитині руку", - каже місцева.

Після порятунку свого шестирічного сина пані Катерина разом із сусідкою тягають потрощене скло у 20-ти літровій каструлі. Поруч із епіцентром удару десятки розтрощених автівок. Більшість навряд чи вдасться відновити.

Наслідки удару по Київщині

Від уламків лише однієї ракети пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Понад семистам мешканцям потрібно тимчасове житло. В квартирах немає вікон, електрики та тепла.

На ліквідацію наслідків ракетного обстрілу оперативно відгукуються комунальники, волонтери, сусіди, родичі. Ближче до вечора двір потроху приводять до ладу. Але ті, хто пережив ранковий жах будуть пам’ятати його ще довго.

Внаслідок ворожого масованого обстрілу 2 січня на Київщині постраждали: Обухівський, Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. В області загинуло щонайменше дві людини, 11 поранені. Пошкоджені 16 приватних будинків та понад 60 автомобілів.

Наслідки удару по Київщині

Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складів, 2 школи та один із обласних медзакладів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Понад 250 тисяч людей були без світла! Наслідки атаки росіян на Київщину

Нагадаємо, у Києві внаслідок ворожого обстрілу напередодні, дві людини загинули і 49 зазнали поранень.

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