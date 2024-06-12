Майже без виплат і пільг: які "сюрпризи" чекають на українських біженців у Польщі

Майже без виплат і пільг, але у Польщі. Президент Анджей Дуда підписав поправки до закону про термін перебування українців. У документі міститься низка нововведень щодо допомоги українцям.

Які "сюрпризи" чекають на українців у Польщі – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

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Зміни для українців у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту. Про це повідомляють польські ЗМІ.

Закон подовжує законність перебування в Польщі українських біженців до 30 вересня 2025 року. У попередній версії документу термін дії тимчасового захисту громадян України закінчується 30 червня 2024 року. Також поправка передбачає зміни у виплатах громадянам України на виховання й допомогу за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих), відповідно до того, чи вчиться дитина в закладі освіти Польщі. Це означає, що українські діти у Польщі, які навчалися дистанційно в українських школах і не відвідували польські заклади освіти, тепер будуть змушені це робити, щоб не втратити допомогу.

Також поправка вказує, серед іншого: максимум 36 місяців, протягом якого студенти можуть брати участь у додаткових безкоштовних уроках польської мови. Рішення стосуватиметься студентів, які почали брати участь у заняттях у 2022/2023 та 2023/2024 н. р.

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Як отримати PESEL

Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року. Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL в Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України, а заявку на PESEL треба буде подавати "негайно після прибуття" до країни.

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Скасовується компенсація для орендодавців

Також від 1 липня будуть скасовані пільги, пов’язані з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених приватними орендодавцями. А фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування для біженців з України, які перебувають в особливо скрутному становищі, буде можливе лише на підставі укладеного договору з місцевим воєводою або органом місцевого самоврядування. Крім того, планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! В Польщі змінили умови для українських біженців!

Призупинення консульських послуг

Нагадажмо, що консульства України за кордоном від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Про це "попіклувалася"українська влада. Ба більше, для того щоб отримати закордонний паспорт громадянам України за кордоном, треба оновити персональні дані у ТЦК та СП. І, звичайно, однією з перших на цю ініціативу відреагувала Польща. Адже порятунок від війни у Польщі знайшли понад мільйон українців. Майже 371 тисяча з них – це чоловіки призовного віку, які за законом можуть бути призвані в армію під час війни. Про це пише Forbes.

В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім, створення окремого механізму можливе лише після відповідного звернення української сторони.

Пізніше у МВС Польщі повідомили, що українським біженцям можуть продовжити захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчіна Кєрвінського. Ба більше, за його словами, Польща готова захищати права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

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Зазначимо, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звичайно, якщо таке рішення таки буде ухвалене. Оскільки українські чоловіки, які наразі перебувають у Польщі, просто переїдуть до інших країн Європи. Про це йдеться у статті на сторінках Форбс. В свою чергу, посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи каже, що Польща немає конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Однак примусово виселяти їх не збираються.

Очільник Міноборони Польщі зазначав, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країні ЄС, мають ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов’язковий характер для всіх країн-членів ЄС.

Українці повертатимуться

Президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення війни українці, які виїхали за кордон, матимуть велику мотивацію повернутися назад до країни і відновлювати її. Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше повідомляли, що Польщі змінили правила перебування для українських біженців.

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