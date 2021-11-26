Майже кожен другий українець звертається до психологів: як не потрапити на аматора, який погіршить стан

Майже кожен другий українець звертається до психологів: як не потрапити на аматора, який погіршить стан

Журналісти з'ясували, коли і навіщо звертатися до психолога, психотерапевта і психіатра?

Журналісти з'ясували, коли і навіщо звертатися до психолога, психотерапевта і психіатра. І як не потрапити на небезпечного аматора, з’ясовувала розвідка ТСН.Тиждень.

«До початку пандемії до психологів за допомогою звертався кожен шостий. Зараз звертається кожна друга людина», - розповів ТСН.Тижню лікарка-психологиня Аліна Сальнікова.

Марія-Вікторія Козловська до психологів і психіатрів ходить вже півжиття. Але наважилась на це не зразу, бо була підлітком, що не знає слів «анорексія», «булімія» і «депресія». І тим паче, не знала, що всі ці хвороби нажила у 13 років. «Мені здавалося, що зі мною все нормально. Я нормальна. У той час, коли у мене тріскалась шкіра, ламались нігті і майже не лишилось волосся. Коли ти бачиш кістки тобі здається, шо ти прекрасна. Ти не помічаєш синців під очима, потрісканої шкіри», - розказує свою історію Марія-Вікторія Козловська.

Але сеанси із психологом їй не те що не допомагали, а тільки посилювали депресивний стан. А все тому, що на ринку спеціалістів, що гоять душі, за останні роки розвелось чимало шахраїв, які навіть не мають профільної освіти. І цілком законно можуть працювати без жодних ліцензій Міністерства охорони здоров’я.

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«У нас зараз дуже багато психотерапевтів, які лікують незрозуміло-якими методами. Ми часто чуємо про таких псевдоспеціалстів», - каже психіатриня Ольга Прохорова.

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Після яких фраз, або дій психолога, психотерапевта чи психіатра треба терміново тікати з кабінету? І хто такі дикі психологи? Детально розкажемо вже в неділю о 19:30 у ТСН.Тижні з Аллою Мазур.