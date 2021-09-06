Майже мільйон гривень — за наїзд на дитину: у Вінниці відбулося судове засідання у справі про ДТП з 13-річним хлопцем

Майже мільйон гривень — за наїзд на дитину: у Вінниці відбулося судове засідання у справі про ДТП з 13-річним хлопцем

Вінницького школяра на тротуарі збила п’яна водійка позашляховика.

950 тисяч гривень моральної шкоди вимагає родина вінницького школяра від водійки, яка п'яною збила хлопчика-пішохода. 13-річний Андрій Тарасюк того дня йшов зранку до школи, коли позашляховик винесло на тротуар. Поки тривало слідство винуватиця була на волі і носила електронний браслет.

Про судове засідання у цій резонансній справі йдеться 6 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапив школяр Андрій Тарасюк у Вінниці, сталася у травні. Її зафіксували камери спостереження: білий джип не вписався в поворот і вилетів на тротуар, просто на 13-річного хлопця. Зупинився лише після того, як протаранив кілька парканів. Вміст алкоголю у крові водійки аж у 16 разів перевищував норму.

“Вона п’яна була. 3,3 проміле - це не стопка горілки чи вина, це майже 2 пляшки коньяку”, - говорила згодом старша сестра хлопчика Марина Тарасюк.

Сьогодні відбулося судове засідання. На лаві підсудних - Наталя Дзісь, 43-річна підприємниця, яка була за кермом позашляховика.

Рідні 13-річного Андрійка звернулися до суду з цивільним позовом, в якому вимагають стягнути з винуватиці ДТП 950 тисяч гривень моральної шкоди. Пояснюють це тим, що після аварії хлопець кілька днів був у комі та переніс надскладну нейрохірургічну операцію.

Нині Андрій вже дома, але попереду у нього ще кілька операцій і довга реабілітація. Навчання для школяра тепер надовго залишиться дистанційним. Довелося тимчасово облишити і улюблене заняття баскетболом.

Хоча батьки збирають документи, аби оформити синові інвалідність, сам Андрій упевнений що зможе одужати і здійснити свою мрію — поїхати навчатися у США і стати там баскетболістом НБА.

Наталія Дзісь не говорить, чому дозволила собі сісти за кермо нетверезою. Її чоловік передав родині Андрія 70 тисяч гривень на лікування. Ще 180 тисяч він вніс як заставу, щоб жінку випустили з-під варти.

Сьогоднішнє засідання тривало менш ніж пів години. Суддя продовжив запобіжний захід - наступні два місяці обвинувачена носитиме електронний браслет і вільно пересуватиметься містом. Коментарів щодо виплати моральної шкоді ні вона, ні її адвокати не дають.

Новини України: майже мільйон вимагає родина школяра від водійки, яка п'яною збила хлопця

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