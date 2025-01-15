Майже президент США: чому Ілон Маск став правою рукою Трампа і як це вплине на Україну

Найбагатша людина світу Ілон Маск, вклавши понад $270 млн у передвиборчу кампанію Дональда Трампа, вже має безпрецедентний вплив на американську політику. А що буде після інавгурації Трампа?

Це, напевно, одне з найбільш обговорюваних на сьогодні питань. За інформацією The New York Times, Ілон Маск користуватиметься офісними приміщеннями в офісі Ейзенхауера прямо біля Білого дому. Там розміститься Департамент ефективності уряду, який очолять Ілон Маск і Вівек Рамасвамі - американський підприємець індійського походження й власник біофармацевтичної кампанії, який також хотів здобути номінацію Республіканської партії, щоб балотуватися в президенти.

ТСН.ua вже писав, що, не дивлячись на назву, Департамент ефективності уряду під керівництвом Маска та Рамасвамі не буде урядовою структурою, а отже не фінансуватиметься з американського федерального бюджету. Це є свого роду популістська ініціатива, бо під час передвиборчої кампанії Трампа Маск обіцяв скоротити до $2 трлн всіх бюджетних видатків США. Цим і має опікуватися новоспечений Департамент. Щоправда днями Маск припустив, що навряд чи $2 трлн – це підйомна мета.

Відтоді, як Трамп переміг на президентських виборах 5 листопада, Маск буквально не відходить від нього. Мільярдер орендує котедж на території резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді та бере активну участь у формуванні його офісу. Ба більше, Маск вже активно впливає на роботу Конгресу. Наприкінці грудня, коли законодавці голосували за бюджетні видатки, Маск зробив 92 дописи на X, щоб "збити" чи підтримати відповідні ініціативи. Також Маск активно закликає до повалення британського уряду й підтримки на дострокових виборах у Німеччині проросійської партії Альтернатива для Німеччини.

Чи не забагато Маск собі дозволяє? Чому Трамп потурає втручанню Маска не лише у внутрішню американську політику, а й у вибір громадян в інших країнах, що можна класифікувати як пряме іноземне втручання, використовуючи одну з найвпливовіших у світі соцмереж Х? Який вплив Маск матиме на Трампа після його інавгурації, зокрема й щодо відносин США з Україною? Адже не є секретом, що Маск має зв’язки з росіянами. Про все це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що приховує Маск: таємні зв’язки з росіянами

"Я доб’юся, щоб Ілона Маска викинули ще до інавгурації (Трампа – Ред.). Він справді зла людина. У нього не буде перепустки з повним доступом до Білого дому. Він повинен повернутися до Південної Африки", - сказав колишній головний стратег Трампа та архітектор його перемоги на виборах у 2016 році Стів Беннон в інтерв’ю італійській газеті Corriere Della Sera. Самого Беннона, який має вкрай ультраправі погляди, теж не можна назвати взірцем для наслідування. Він отримав чотири місяці увʼязнення за неповагу до суду - відмову давати свідчення - у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Ілон Маск – найбагатша людина світу зі статками $400 млрд, власник і засновник семи компаній, враховуючи SpaceX, Tesla і соцмережу Х (колишній Twitter – Ред.) – народився у Південній Африці. Його дитинство та підлітковий вік припали на часи апартеїду. Але вже у 17 років він переїхав до Канади, а потім і до США. SpaceX Маск заснував у 2002 році (вона стала його третьою компанією після PayPal і ще однієї, що виробляла програмне забезпечення), одразу після того, як росіяни відмовилися продати йому свої ракети.

Це відома історія, про яку розповіли колишній заступник NASA Лорі Гарвер і співзасновник SpaceX Джим Кантрелл. Ілон Маск приїздив до Росії у 2001 році, щоб купити російські ракети для свого майбутнього космічного проєкту. За їхніми словами, тоді Маску ледь не плюнули в обличчя, що й спонукало його заснувати SpaceX і позбавити NASA залежності від "Роскосмосу". Та й сам Маск підтверджував публічно, що тричі їздив до Росії у 2001-2002 роках, щоб купити ракети й згодом полетіти на Марс.

"І, я можу вам сказати, що було досить дивно туди їздити і казати російським ракетним військам, що я хочу купити дві ваші найбільші міжконтинентальні балістичні ракети, але вони можуть при цьому залишити собі ядерну зброю… Вони подумали, що я божевільний. Але у мене були гроші", - заявляв Ілон Маск.

Ця історія мала місце чверть століття тому. Багато хто з оточення Маска говорив, що відтоді він був сповнений ворожості до росіян. Проте вже в жовтні 2024 року, за кілька тижнів до перемоги Трампа на президентських виборах, The Wall Street Journal, посилаючись на американську розвідку, повідомила, що від кінця 2022 року Ілон Маск підтримує регулярні контакти з Путіним. Частково це підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Путін і Маск говорили лише раз, обговорюючи космос і технології майбутнього.

Проте, як пише WSJ, Ілон Маск та очільник Кремля продовжували спілкуватися й протягом 2024 року, коли Маск почав ставити під сумнів подальшу підтримку України з боку США, та став активним прихильником й агітатором Трампа на виборах. А одного разу Путін навіть попросив Маска не розгортати Starlink на Тайвані. Ще раніше, в серпні 2024 року, американські ЗМІ повідомили, що за купівлею Маском колишнього Twitter стоять російські гроші.

У грудні 2024 року The Wall Street Journal і The Guardian повідомили, що, як очільник SpaceX (яка виводить на орбіту вантажі військових і розвідувальних агентств), Ілон Маск не має доступу до секретної інформації найвищого рівня через вживання наркотиків і контакти з іноземними громадянами. Хоч сам Маск і спростував ці публікації в пресі, видання, з посиланням на джерела, повідомили, що Маск курив марихуану в громадських місцях (наприклад онлайн під час подкасту з Джо Роганом у 2018 році, після чого у Маска виникли проблеми з NASA – Ред.) і говорив, що має рецепт на психоделічний кетамін.

"У 2018 році він прийняв кілька таблеток кислоти на вечірці, яку організував у Лос-Анджелесі. Наступного року він веселився під "чарівними" грибами на заході у Мексиці", - зазначає WSJ, додаючи, що люди в оточенні Маска стверджують, що він не припинив вживати наприклад кетамін.

Маск і його Х: втручання в європейські вибори

Дійсно, якщо послухати ефіри та інтерв’ю Ілона Маска, складається враження, що він не сповна розуму. Так, наприклад, під час прямого ефіру з лідеркою проросійської і правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліс Вайдель 9 січня, Маск заявив, що "будь-яка цивілізація, яка себе поважає, повинна мати принаймні дві планети".

"Я припускаю, що будуть випадки, коли майбутні марсіани дійсно прийдуть, допоможуть і врятують нас, коли виникне надзвичайна ситуація, так само, як Америка допомагала врятувати решту світу під час Першої та Другої світових війн, і Холодної війни", - додав Ілон Маск.

Його розмова з Аліс Вайдель - це не лише легітимізація проросійської AfD трохи більше ніж за місяць до дострокових виборів у ФРН, які відбудуться 23 лютого. До речі, зараз за різними соцопитуваннями AfD на другому місці з 21% підтримки. Ефір Маска з Вайдель став також апогеєм його публічної підтримки AfD. Місяць тому на своїй сторінці в Х Ілон Маск почав підтримувати цю проросійську партію, мовляв, "лише AfD може врятувати Німеччину". А під час ефіру з Вайдель Маск сказав: "Американський народ вимагає змін. Я рекомендую людям у Німеччині зробити те саме. Я справді наполегливо рекомендую людям голосувати за AfD".

На знак протесту понад 60 німецьких університетів та дослідницьких організацій пішли з соцмережі Х. Міноборони й Бундесвер тимчасово призупинили поширення контенту на своїх сторінках в Х, надавши перевагу WatsApp. Сторінки німецьких урядових структур в Х ще працюють. Проте, за словами речниці уряду Крістіане Гоффман, рішення щодо можливої відмови від Х обговорюється ледь не щодня. Адміністрація Бундестагу почала перевірку висловлювань Маска під час ефіру з Вайдель, чи не порушують вони німецький закон про політичні партії. А топові німецькі політики та посадовці публічно закликали Ілона Маска зустрітися з ними, щоб почути з перших вуст, які ж насправді наративи просуває AfD.

Як пише El Pais, для своїх відданих послідовників Ілон Маск є генієм і провидцем — таким собі сучасним Леонардо да Вінчі, як його назвав президент Аргентини Хав’єр Мілей. Дійсно, добре бути генієм і найбагатшою людиною в світі, коли в твоєму портфелі багато американських держзамовлень на сотні мільярдів доларів. Інші ж закидають йому втручання у вибори в інших країнах, та поширення відвертих фейків і брехні. І це правда. Адже на Х Маск має 212,5 млн підписників, що еквівалентно населенню Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії і Греції разом узятих.

Іспанська преса зовсім не випадково пише про Ілона Маска. Справа в тому, що Amazon Kuiper Джеффа Безоса, який надає високошвидкісний інтернет через низькоорбітальні супутники і є безпосереднім конкурентом Starlink Маска, отримав урядовий дозвіл на роботу в Іспанії. Те ж саме стосується й уряду Кіра Стармера в Британії, проти якого Ілон Маск розпочав справжню хвилю хейту й дезінформації з метою його повалити. Маск навіть запустив голосування в Х щодо того, "чи мають США врятувати Британію від тиранічного уряду".

Уряд Стармера готує нові правила регулювання діяльності криптовалют і штучного інтелекту в країні. Також він веде переговори з Amazon Kuiper про доступ до інтернету через низькоорбітальні супутники, який вже впроваджується в Іспанії. Підтверджень, що нападки Маска на британський уряд пов’язані з захистом його бізнес інтересів, немає. Проте власник Х опублікував десятки дописів у соцмережі, критикуючи британську владу в небажанні розслідувати випадки насильства над дітьми. Ба більше, Маск особисто звинуватив Стармера у замовчуванні цих злочинів, коли той очолював Королівську прокуратуру.

Уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером дійсно відмовився від розслідування випадків насильства над дітьми в містах на півночі Англії. Проте аргументував це тим, що місцева поліція впорається з цим краще. Але Ілон Маск перекрутивши й спотворивши інформацію, запустив справжню інформаційну кампанію проти британського уряду. Точно так само він діяв наприкінці грудня 2024 року, коли Конгрес США ухвалював чергову тимчасову бюджетну резолюцію, щоб уникнути "шатдауну" – зупинки фінансування всіх американських держустанов. Тоді Маск опублікував 92 дописи в Х. Наприклад в одному з них він зазначав, що "цим законопроєктом ми фінансуємо лабораторії біозброї."

Хвилю хейту проти бюджетної резолюції Маск припинив, коли домігся, щоб з тексту законопроєкту прибрали заборону на інвестиції в китайські компанії. Багато експертів прогнозують, що саме політика Адміністрації Трампа щодо Китаю стане тим поворотним моментом, який і посварить Маска з майбутнім кабінетом Трампа. Адже Китай є основним ринком для Tesla, яка володіє заводом у Шанхаї. А протидія Китаю - є ключовим пріоритетом у зовнішньополітичній програмі Трампа.

На скандальній пресконференції у Мар-а-Лаго 7 січня, де Трамп озвучив територіальні претензії на Канаду, Гренландію та Панамський канал, обраний 47-й президент також сказав, що Маск "дуже розумний хлопець і робить дуже хорошу роботу", і не знає про його випади в бік європейських лідерів. А в грудні 2024 року, коли соцмережами прокотилася хвиля мемів про те, що насправді Трампом і США керує Маск, обраний 47-й американський президент спростував подібні закиди, підкресливши, що "Маск ніколи не стане президентом, бо не народився в цій країні".

Проте, не дивлячись на заяви та виправдання Дональда Трампа, ніхто не знає, яким насправді буде вплив Ілона Маска на внутрішню та зовнішню політику США після інавгурації. Президент Франції Еммануель Макрон вже піддав публічній критиці дії Ілона Маска, назвавши спроби його втручання у внутрішні справи інших країн викликом 21 ст.

"Якби хтось сказав нам десять років тому, що власник однієї з найбільших світових соціальних мереж буде підтримувати новий реакційний інтернаціонал і безпосередньо втручатися у вибори, в тому числі в Німеччині, хто б міг собі це уявити?" - сказав Макрон.

Щоправда прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, яка 11 січня зустрілася з Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, напроти заявила, що Маск не є "небезпечним для демократії".

"Справжнє втручання у вибори відбувається, коли багаті люди використовують ресурси для фінансування партій і асоціацій по всьому світу, щоб впливати на політику, як у випадку з Джорджем Соросом. Проблема в тому, що Маск багатий і впливовий? Чи в тому, що він не лівий?" — запитала Мелоні. Хоча те, що зараз робить Ілон Маск, - це якраз використання інформаційного ресурсу Х та інших платформ для просування конкретних проросійських і ультраправих партій в інших країнах, що є прямим іноземним втручанням.