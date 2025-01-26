Майже весна: синоптики прогнозують потепління в Україні до +11 

На українців чекає строката і мінлива погода. Однак в останні вихідні січня збережеться тенденція до підвищення температури повітря.

У яких регіонах України буде по-весняному тепло, а де ще не варто ховати теплі речі - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Подекуди справжня весна

Останні січневі вихідні синоптики обіцяють українцям комфортну й теплу погоду вже з тенденцією до весняного потепління. Синоптики прогнозують різні температури в різних куточках країни. Однак, до кінця тижня збережеться тенденція до підвищення температури повітря.

Погода у неділю, 26 січня

У неділю, 26 січня, гребінь антициклону, що пересувається зі сходу, забезпечить суху погоду практично по всій території України. Вночі та вранці місцями прогнозується туман. Майже всюди очікуються стійкі плюсові температури: від +2°C на Харківщині до +9°C на Одещині та Миколаївщині. В інших регіонах буде від +3 до +11. Далі, як зазначають синоптики, очікується потепління.

Народна синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що очікується повний штиль та слабкий південно-східний вітер. Примітно, що до 26 січня в Закарпатській області буде аномально тепло, хоча зазвичай у цьому регіоні дещо прохолодніше. Денні максимуми будуть зовсім не січневими, а скоріше весняними. На низовинній частині краю прогрігатиметься до +11 градусів.

Зимові аномалії

Кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури.

"Це входить у норму останнє десятиліття. Від +5 до -5 градусів, немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію – мороз є, але буквально на два-три дні, а потім температура знову підвищується і знову плюси", – зазначала синоптикиня Наталка Птуха.

Про те, що січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто, прогнозував народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначав, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною, з різкими переходи від "плюса" до "мінуса".

Друга декада розпочалася з плюсової температури вдень із невеликим "мінусом" вночі. Від середини місяця синоптик прогнозував посилення опадів і одночасно зниження температури.

Нагадаємо, що 10 січня денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє "Укргідрометцентр". Зокрема, у Харкові температура повітря вдень досягла 9,4°С, у Дніпрі – 10,6°С. Крім того, черговий рекорд зафіксували в Одесі – 10,7 °С, та Херсоні – 15,4°С.

Раніше повідомлялося, якою буде погода сьогодні, 26 січня. Чи прийдуть до України морози читайте у новині.

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