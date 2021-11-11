"Мажор", судимість за крадіжку та закладка наркотиків: що відомо про водія, який у Харкові на переході збив двох дітей

"Мажор", судимість за крадіжку та закладка наркотиків: що відомо про водія, який у Харкові на переході збив двох дітей

Винуватцеві ДТП загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у четвер, 11 листопада, водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу. Підозрюваного уже затримали правоохоронці.

ТСН.ua дізнався подробиці про чергову ДТП у Харкові.

У ДТП постраждали 13-річні хлопець та дівчина

ДТП сталась 11 листопада близько 15:20. Водій автомобіля на пішохідному переході збив двох 13-річних підлітків. Це - хлопець та дівчина. Одного із потерпілих водій протягнув ще кілька метрів і лише тоді зупинився.

Дітей у стані середньої тяжкості госпіталізували. За даними медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

Новини України: у Харкові водій позашляховика збив на пішохідному переході людей

Водій міг бути під дією наркотиків

У поліції повідомили, що вони затримали підозрюваного у ДТП. Це - 34-річний чоловік, в якого уже є судимість.

"У травні 2021 року чоловік був засуджений на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік", - повідомили у поліції.

За даними міністра МВС Дениса Монастирського, водій автомобіля на момент ДТП міг бути під дією наркотиків. Раніше його вже підозрювали у цьому, проте так і не покарали.

"Поліцейські підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемося разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося", - написав міністр.

Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Шукав закладки та може бути сином чиновника

У Мережі також опублікували відео, як нібито водій автомобіля, який вчинив ДТП, напередодні шукав "закладку" із наркотиками.

Також у харківських телеграм-каналах повідомляють, що водій автомобіля може бути сином високопоставленого місцевого чиновника. Як зазначає "Труха. Харків", підозрюваний у ДТП ніде не працював, проте користувався дорогим автомобілем. Сусіди чоловіка розповіли, що він часто дивно поводився.

Що загрожує винуватцеві ДТП

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання